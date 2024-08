Microsoft разрабатывала альтернативу Windows — презентация ОС Midori попала в сеть

Десять лет назад Microsoft намеревалась выпустить специальную операционную систему Midori. Новая ОС могла запускать программы Windows, не полагаясь на старый код — она могла бы стать надежной альтернативой Windows.

Этот проект, который длился несколько лет, был официально прекращен Microsoft в 2015 году. Компания решила включить знания и решения, полученные Midori, в другие программные продукты.

Скрытые видео 2013 недавно года появились в сети благодаря WalkingCat, известному энтузиасту технологий, который уже раскрывал секреты Microsoft. Эти видео были записаны на конфиденциальной встрече Microsoft и раскрывают цели создания и развития Midori OS.

На видео можно видеть Джо Даффи, который был частью команды Midori, а сейчас создал компанию Pulumi, разрабатывающую программное обеспечение. Он дает понимание того, как возникла Midori, сосредотачивается на ее создании с нуля и совместимости.

so its weekend again! today let’s hear a young @funcOfJoe from 2013 talk about The Midori Operating System !

1, Project Overview pic.twitter.com/gpUWeaZ3oV

— WalkingCat (@_h0x0d_) August 3, 2024