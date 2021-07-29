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Мінцифра повідомила про початок розбудови мережі оптичного інтернету в селах у рамках проєкту «Інтернет-субвенція»

Мінцифра повідомила про початок розбудови мережі оптичного інтернету в селах у рамках проєкту «Інтернет-субвенція»

Мінцифра повідомила про початок розбудови мережі оптичного інтернету в селах у рамках проєкту «Інтернет-субвенція»


Наразі вже заплановані 74 закупівлі для під’єднання до оптичних мереж 1138 закладів соціальної інфраструктури.

29 липня Мінцифра провела онлайн-брифінг щодо старту тендерів проєкту «Інтернет-субвенція» для забезпечення сіл швидкісним інтернетом з використанням найсучаснішої технології оптоволоконних комунікацій.

9 червня Кабмін затвердив розподіл 483,8 млн гривень для 670 громад в рамках проєкту «Інтернет-субвенція», а сьогодні Мінцифра повідомила про фактичний старт — по всій країні розпочинаються тендери, щоб у підсумку під’єднати 11 тис. соцоб’єктів у 3 тис. селах високоякісним швидкісним інтернетом.

Раніше Мінцифра запустила спеціальний сайт з онлайн-дашбордом, який дозволяє в режимі реального часу відстежити заплановані тендери та детальну інформацію про кожну закупівлю.

Територіальні громади вже зараз отримують гроші з держбюджету та проводять тендерні закупівлі, після чого провайдери почнуть розбудовувати мережу, повідомляють у Мінцифрі.

Завдяки проєкту «Інтернет-субвенція» до оптичних мереж планується вперше під’єднати понад 3 тис. сіл, в яких перебувають понад 11 тис. соціальних об’єктів:

  • 1,4 тис. шкіл та 1,2 тис. дитячих садочків;
  • 2,9 тис. медичних закладів;
  • 2,2 тис. бібліотек;
  • 2,9 тис. будинків культури, сільських клубів;
  • 350 віддалених робочих місць працівників ЦНАПів.

Крім того, для кожного з них буде забезпечене покриття Wi-Fi-мережею. Так, кожен із відвідувачів зможе скористатися швидкісним інтернетом. Планується, що соцзаклади, підключені за кошти субвенції, отримають безкоштовний швидкісний інтернет до кінця 2022 року.

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