Мінцифра запускає другий етап багбаунті-марафону по злому Дії з призовим фондом в 1 мільйон гривень





Міністерство цифрової трансформації України повідомило про запуск другого етапу марафону по злому мобільного застосунку порталу державних послуг «Дія».

На відміну від першого разу, цього разу кожен охочий зможе взяти участь у перевірці безпеки державного сервісу та спробувати зламати «Дію» за грошову нагороду. Призовий фонд залишився незмінним — мільйон гривень.

Всі деталі та подробиці Мінцифра розповість завтра під час брифінгу, який буде транслюатись у прямому етері на YouTube-каналі КМУ та офіційній сторінці Мінцифри у Facebook — початок о 10:00.

Вперше Мінцифра провела багбаунті-марафон по злому Дії у грудні 2020 року, щоб підтвердити безпечність та захищеність продукту. Перший етап конкурсу проводився на американській платформі Bugcrowd, а взяти участь могли тільки хакери, які отримали запрошення від розробників Дії. За підсумками першого етапу у Мінцифрі заявили, що додаток «Дія» виявився неприступним для хакерів.