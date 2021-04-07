Мінінфраструктури презентувало електронний квиток єдиного муніципального транспортного процесінгу





Міністерство інфраструктури України провело онлайн-презентацію електронного квитка єдиного муніципального транспортного процесингу для українських міст. Участь у заході взяли генеральний директор ДП «Галузевий центр цифровізації та кібербезпеки» Володимир Набоков, голова Асоціації малих міст України Павло Козирєв, представники ДП «ГЦЦК», АММУ та ще понад 120 учасників з усієї України.

«Ми налагоджуємо тісну комунікацію та співпрацю з керівниками громад для забезпечення надання якісних послуг з перевезення пасажирів. І маємо вже низку напрацювань з даного питання. Мінінфраструктури хоче запровадити єдиний муніципальний процесинг шляхом створення єдиного електронного проїзного квитка, яким можна буде зручно розраховуватися у тролейбусі, трамваї, автобусі чи на іншому громадському транспорті», — наголосив Дмитро Живицький під час зустрічі.

За його словами, наступним етапом стане впровадження таких систем на рівні областей.

«Сьогодні Мінінфраструктури є надійним партнером для органів місцевого самоврядування і ми завжди відкриті до співпраці. У результаті впровадження такого проекту виграють усі. У першу чергу, пасажири, які матимуть можливість комфортно, у зручний спосіб сплачувати за проїзд у громадському транспорті та здійснювати пересадки з одного виду транспорту на інший за одним квитком. Керівники громад продемонструють свою сучасність і турботу про мешканців, буде знято питання кількості перевезених пасажирів, пільговиків. Чесні та відповідальні комунальні та приватні перевізники матимуть обґрунтування тарифів, зменшать витрати на персонал. Все це відкриває можливості для інвестицій у галузь і робить користування громадським транспортом привабливим та зручним для людей», — підкреслив заступник Міністра.

У свою чергу, генеральний директор ДП «ГЦЦК» Володимир Набоков розповів про переваги єдиного е-квитка на транспорті, облаштування громадського транспорту валідаторами для оплати проїзду та контролю за оплатою, а також про перехід в найближчому майбутньому до безготівкової оплати. За його словами, це дасть українським містам: зростання туристичної привабливості та комфорту; підвищення ефективності громадського транспорту та оптимізації руху; зростання комфорту міської інфраструктури та якості послуг громадського транспорту; повну прозорість для перевізників.

Першим містом, яке підключиться до системи, буде Маріуполь — вже у квітні цього року відбудеться урочистий запуск після 8-ми місяців тестування.

Джерело: Мінінфраструктури