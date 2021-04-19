МОН розширює E-Journal — на електронні щоденники та журнали почали переходити профтехи та коледжі

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Міністерство освіти і науки (МОН) повідомило про чергове поширення модуля E-Journal — до системи електронних класних журналів та електронних щоденників стали під’єднуватись заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Раніше у системі реєструвались тільки заклади загальної середньої освіти, а тепер до проєкту почали долучатись заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Низка закладів вже підключені та розпочали роботу в системі E-journal, зокрема це:

ВСП «Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ»;

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Фастівський центр професійно-технічної освіти»;

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну;

Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М. І. Ситенка;

Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка».

У 2021 році МОН планує адаптувати сайт E-journal до екранів мобільних телефонів та додати облік відвідувань занять учнями».

Програмний модуль безплатних державних електронних журналів та щоденників функціонує у складі програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (АІКОМ). Алгоритм підключення ЗЗСО до E-Journal відбувається в чотири кроки, які детально розписані на сайті МОН.