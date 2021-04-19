МОН розширює E-Journal — на електронні щоденники та журнали почали переходити профтехи та коледжі
Міністерство освіти і науки (МОН) повідомило про чергове поширення модуля E-Journal — до системи електронних класних журналів та електронних щоденників стали під’єднуватись заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.
Раніше у системі реєструвались тільки заклади загальної середньої освіти, а тепер до проєкту почали долучатись заклади професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Низка закладів вже підключені та розпочали роботу в системі E-journal, зокрема це:
- ВСП «Економіко-правничий фаховий коледж ЗНУ»;
- Державний професійно-технічний навчальний заклад «Фастівський центр професійно-технічної освіти»;
- Білоцерківський коледж сервісу та дизайну;
- Лебединський фаховий медичний коледж імені професора М. І. Ситенка;
- Фаховий коледж транспорту та комп’ютерних технологій Національного університету «Чернігівська політехніка».
У 2021 році МОН планує адаптувати сайт E-journal до екранів мобільних телефонів та додати облік відвідувань занять учнями».
Програмний модуль безплатних державних електронних журналів та щоденників функціонує у складі програмно-апаратного комплексу «Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту» (АІКОМ). Алгоритм підключення ЗЗСО до E-Journal відбувається в чотири кроки, які детально розписані на сайті МОН.
- Розробка модуля E-Journal почалася ще восени 2020 року, у жовтні відбулось його пілотування та навчання адміністраторів (відео-вебінар розміщено за покликанням), а на початку 2021 року систему було введено в промислову експлуатацію та відкрито для використання учасниками освітнього процесу.
-
- Наразі до системи E-journal долучилося майже 300 закладів освіти, зокрема 270 закладів загальної середньої освіти. Найбільше шкіл, що користуються е-журналами та е-щоденниками, у Сумській (37 закладів), Київській (26), Дніпропетровській (19), Черкаській (18) Рівненській (17) та Полтавській (14) областях.
-
- На сьогодні служба підтримки опрацювала 1 112 листів, запитів та звернень щодо надання доступу до електронної системи.