MSI Project ZERO — эстетичная материнская плата на платформе MEG Unify с визуально скрытыми разъемами

Элегантный дизайн и отсутствие видимых разъемов или любых проводов — это новая тенденция в дизайне материнских плат. MSI, судя по фотографиям, опубликованным пользователем Twitter chi11eddog, работает над множеством решений, которые войдут в комплект Project Zero PC DIY Kit. Первым из этих продуктов является совершенно новая материнская плата на базе Intel Z690 PCH, которая, вероятно, является частью линейки серии Unify (а это значит, что не будет RGB-светодиодов). По сравнению с существующей материнской платой, новое предложение практически не имеет фронтальных разъемов.

В наличии 6 портов SATA III, разъем USB на передней панели и 24-контактный разъем питания ATX, все из которых расположены под прямым углом. Остальные разъемы расположены на верхней стороне печатной платы, где заметны два 8-контактных разъема и тройные 4-контактные разъемы для вентиляторов.

В целом такой подход очень похож на Gigabyte Project Stealth. Ожидается, что MSI представит Project ZERO на Computex 2022.

— chi11eddog (@g01d3nm4ng0) May 24, 2022