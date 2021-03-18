МВС: З квітня майбутні водії складатимуть іспити за новими екзаменаційними білетами з цікавими дорожними ситуаціями
Чотири місяці тому Головний сервісний центр МВС запустив «Банк екзаменаційних питань з ПДР» для якого викладачі профільних навчальних закладів та всі охочі надавали пропозиції до екзаменаційних питань з підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів.
За цей час надійшла загалом 91 ініціатива. Врахувавши отримані пропозиції та зміни в законодавстві, ГСЦ МВС актуалізував екзаменаційні білети для складання іспиту з теоретичної підготовки та перепідготовки водіїв.
Тому вже з 6 квітня 2021 року майбутні водії складатимуть теоретичні іспити у сервісних центрах МВС за новими екзаменаційними білетами. Усі зміни будуть також внесені в онлайн-тренажер для перевірки знань Правил дорожнього руху.
Оновлена теоретична частина іспиту містить низку нових та цікавих дорожніх ситуацій, з якими часто стикаються водії. Це допоможе новачкам оперативніше приймати правильні рішення за кермом автомобіля. Усі білети будуть актуалізовані відповідно до чинного законодавства, а застарілі – усунуті.
Сервісні центри МВС й надалі продовжують збирати пропозиції до питань за такими напрямками:
- Правила дорожнього руху;
- Будова та експлуатація транспортних засобів;
- Основи безпечного водіння;
- Основи права в області дорожнього руху;
- Надання першої медичної допомоги.
Нагадаємо, що для підготовки до складання практичного іспиту на сайті Головного сервісного центру МВС можна ознайомитися з маршрутами для перевірки навичок керування транспортними засобами.
Джерело: СЦ МВС