МЗС запустило UKRAINE.UA — спеціальний сайт про сучасну Україну для іноземців





Міністерство закордонних справ України та Український інститут запустили нову ініціативу під назвою UKRAINE.UA, яка покликана для формування позитивного іміджу України за кордоном. Це сайт, де користувачі з будь-якої країни світу зможуть познайомитись з Україною онлайн та прийняти рішення відвідати, інвестувати чи приїхати на навчання до України.

Нова ініціатива є частиною більш суттєвих зусиль, спрямованих на популяризацію України в усьому світі. Сайт UKRAINE.UA оформлений у стилістиці єдиного бренду України UkraineNOW. Як повідомляють в МЗС, мета сайту Ukraine.ua — презентувати світу Україну — країну свободи та гідності, сучасну країну з тисячолітньою історією та культурою.

«Сайт Ukraine.ua має стати магнітом для звичайного іноземного туриста, для іноземного бізнесмена і студента. Все це для того, щоб привертати до України додаткову увагу, популяризувати нашу країну у світі і зміцнювати її авторитет». Дмитро Кулеба Міністр закордонних справ України

Наразі сайт доступний лише англійською, але вже цьогоріч планується запуск французької, німецької, іспанської, арабської та китайської мовних версій.

Сайт UKRAINE.UA складається з трьох основних розділів:

«Explore» («Досліджуй») — розповідає про туристичний потенціал України та найбільш популярні туристичні місця та маршрути.

«Invest» («Інвестуй») — тут зібрана інформація щодо можливостей та переваг ведення бізнесу в Україні.

«Study» («Навчайся») — розповідає про переваги навчання в українських вишах, зокрема й ті, що мають навчальні програми англійською мовою (таких наразі 90+), найзатребуваніші професії, а також містить інформацію щодо особливостей вступу.

Також на сайті розміщений фотобанк «Україна», до якого увійшли роботи українських фотографів. Світлини можна вільно використовувати в некомерційних цілях для просування України за кордоном.