На платформе Xiaomi Youpin представлена международная версия компактной игровой консоли NEOGEO Mini с 40 классическими играми

В марте этого года компания SNK Corporation дебютировала на платформе Xiaomi Youpin, выпустив азиатскую версию компактной игровой консоли NEOGEO Mini по цене около $100. Теперь же черёд дошёл и до международной версии этого устройства, она тоже выпущена на платформе Xiaomi Youpin.

Внешний вид устройства напоминает аркадные автоматы 1990-х годов. Дизайн очень похож на игровой автомат NEO GEO MVS. Консоль содержит классический джойстик и несколько кнопок. NEOGEO Mini оснащена 3,5-дюймовым LCD дисплеем с соотношением сторон 4:3, стерео динамиками и 3,5-миллиметровым разъёмом для подключения наушников. В новинке также доступен видеовыход HDMI mini, позволяющий выводить изображение игрового процесса на экран телевизора.

Для снабжения консоли энергией служит порт USB-C. Соответствующий кабель включается в комплект поставки, но адаптер питания не входит в комплектацию. Устройство имеет размеры 108x135x162 мм и массу 390 г. Консоль предлагается с предустановленными 40 популярными играми SNK, включая The King of Fighters, Legend of Hungry Wolf и Metal Slug.

Международная версия игровой консоли NEOGEO Mini уже поступила в продажу по цене $100.

Источник: gizmochina