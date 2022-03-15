На правительственные сайты Израиля совершили крупнейшую в истории кибератаку

Из-за массивной атаки в понедельник некоторые израильские правительственные сайтов были отключены. Национальное управление по киберзащите Израиля подтвердило DDoS-атаку, но сейчас все сайты уже работают.

От атаки пострадали веб-ресурсы министерств внутренних дел, здравоохранения, юстиции и социального обеспечения, также канцелярия премьер-министра.

«За последние несколько часов была выявлена атака на отказ в обслуживании против провайдера связи. В результате доступ к ряду веб-сайтов, в том числе правительственным, был на короткое время заблокирован. Сейчас все сайты работают». Национальное управление по киберзащите

Национальное управление по киберзащите и минобороны объявили чрезвычайное положение, чтобы изучить масштабы ущерба. Дополнительно проверяется безопасность других государственных сайтов и критической инфраструктуры.

Министр связи Йоаз Хендель встретился с официальными лицами министерства связи для консультаций по восстановлению доступа. В Министерстве обороны Израиля также подтвердили атаку, назвав ее самой крупной в истории страны. Высокопоставленный чиновник министерства заявил изданию Haaretz, что нападение было совершено государством или крупной организацией, но пока точно не могут определить, кто за этим стоит.

Израиль не присоединился к западным санкциям против россии, но министр иностранных дел страны Яир Лапид в понедельник пообещал не позволить москве и олигархам «обойти» их.