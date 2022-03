На правительственные сайты Израиля совершили крупнейшую в истории кибератаку

Из-за массивной атаки в понедельник некоторые израильские правительственные сайтов были отключены. Национальное управление по киберзащите Израиля подтвердило DDoS-атаку, но сейчас все сайты уже работают.

От атаки пострадали веб-ресурсы министерств внутренних дел, здравоохранения, юстиции и социального обеспечения, также канцелярия премьер-министра.

Национальное управление по киберзащите и минобороны объявили чрезвычайное положение, чтобы изучить масштабы ущерба. Дополнительно проверяется безопасность других государственных сайтов и критической инфраструктуры.

#BREAKING: Large-scale cyberattack against Israel. Government websites are down. pic.twitter.com/aPg2TsQimI

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 14, 2022