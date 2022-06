Немцы представили компактный электрокроссовер BMW iX1: 230 кВт мощности, 65 кВтч батареи и запас хода свыше 400 км

Немецкий автопроизводитель BMW в очередной раз расширил линейку электромобилей, представив компактный электрокроссовер BMW iX1. Анонс прошел одновременно с представлением третьего поколения топливного автомобиля BMW X1.

Продажи новинок стартуют в октябре текущего года, при этом BMW X1 получит два бензиновых и два дизельных двигателя, дополненных семискоростной коробкой передач Steptronic и фирменным полным приводом BMW xDrive. Вдобавок к классическим моделям будут доступны гибриды (пподключаемый и мягкий), а также полноценный батарейный электромобиль BMW iX1 xDrive30. Все версии будут производиться на заводе BMW в Регенсбурге (Германия).

Полноприводный электромобиль BMW iX1 построен на фирменной платформе BMW eDrive (Gen5). Пара электродвигателей на передней и задней оси выдают суммарно 230 кВт / 313 л.с. и крутящий момент в 494 Нм. Этого достаточно, чтобы разогнать спортивный кроссовер до 100 км/ч всего за 5,7 секунды.

От полного заряда батареи емкостью 64,7 кВт электрокроссовер BMW iX1 способен проехать порядка 413-438 км по измерительному циклу WLTP. Зарядка осуществляется от сети переменного тока в режиме 11 кВт (опционально — 22 кВт) или же от сети постоянного тока с мощностью до 130 кВт. В последнем случае всего 10 минут заряда добавляют 120 км запаса хода, а заряд от 10% до 80% емкости занимает всего 29 минут.

Новинки BMW X1 / BMW iX1 получили обновленный экстерьер и интерьер, а также полный набор цифровых ассистентов водителя (включая автоматическое управление и парковку): Steering and Lane Control Assistant, Active Cruise Control with Stop&Go function, Active Navigation, Parking Assistant, BMW Head-Up Display, Surround View, Remote 3D View, BMW Drive Recorder and Remote Theft Recorder functions.

Электроника автомобиля работает под управлением BMW Operating System 8 с возможностью обновления по воздуху, информация выводится на пару 10-дюймовых дисплеев, поддерживаются Apple CarPlay и Android Auto.

Источник: BMW