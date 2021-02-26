Nestle запускає в Україні лінійку продуктів Garden Gourmet з рослинного м’яса





Пропозиція продукції з рослинного м’яса в Україні поступово зростає — і от зараз до Beyond Meat та інших підтягнулась Nestle зі своїм брендом Garden Gourmet, повідомляє The Village.

В рамках лінійки Garden Gourmet пропонує українцям чотири рослинні альтернативи популярним стравам із натурального м’яса :

Sensational Burger — рослинна котлета для бургера;

Sensational Sausage — рослинна сосиска;

Vegan Meatballs — рослинні фрикадельки;

Vegetarian Nuggets — вегетаріанські нагетси.

Наразі страви з Garden Gourmet доступні для замовлення лише в ресторанах Києва та Львова. Перелік закладів зі стравами з рослинної альтернативи м’яса Garden Gourmet розширюватиметься протягом 2021 року. З повним списком ресторанів можна ознайомитися на сайті.

В роздрібні мережі продукція Garden Gourmet майте надійти наприкінці 2021 року, але відпускні ціни не розголошуються.

В Nestle зазначили, що продукція Garden Gourmet складається з натуральних рослинних інгредієнтів, а барвником в рослинних продуктах виступає сік з буряка і фруктово-овочевий концентрат. До складу також входить пшениця, соя, масло і вода. В оболонці сосисок Sensational Sausage використовуються натуральні водорості.