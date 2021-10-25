Nintendo Switch та інша продукція компанії офіційно з’явиться в Україні

Незабаром в Україні почнуться офіційні продажі гібридної консолі Nintendo Switch (моделі минулого покоління, а не оновленої Switch OLED), а також фізичних видань ексклюзивів Nintendo, деяких обраних ігор та фірмових аксесуарів компанії. Мова не йде про повноцінний вихід Nintendo на ринок України, її офіційним дистриб’ютором в країні стане вже знайома нам компанія ERC (дистриб’ютор OnePlus).

Досі в Україні продавались лише так звані «‎сірі» Switch, ввезені в Україну без належного митного оформлення та сплати податків. Наразі «‎білу» Nintendo Switch вже можна попередньо замовити у деяких українських ритейлерів, а у вільний продаж консоль надійде з 9 листопада. Ціна офіційної Nintendo Switch — ₴10 999. Разом зі Switch в українських інтернет-магазинах пропонується фірмові аксесуари: набір контролерів оцінений в ₴3 499, а Nintendo Switch Pro — ₴3 249. Для поціновувачів є навіть колекційні фігурки персонажів з різних ігор — ₴1 149 за штуку.

Не виключено, що з часом асортимент буде розширюватись і до українського ринку дістанеться оновлена Switch OLED. Про локалізацію інтерфейсу консолі, введення українського регіону в онлайн-магазині eShop чи додання оплати у гривнях наразі не йдеться.