Новый ноутбук Origin EON15-X: 12-ядерный настольный CPU Ryzen 3900, GeForce RTX 2070 Max-Q, до 64 ГБ ОЗУ и до 6 ТБ хранилища

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У представленного на прошлой неделе потребительного мобильного ПК XMG Clevo Apex 15 появился достойный соперник. Компания Origin выпустила новое поколение игрового ноутбука EON15-S — в топовой конфигурации можно выбрать 12-ядерный (24-поточный) настольный CPU AMD Ryzen 9 3900.

Напомним, Ryzen 9 3900 — это экономичная версия Ryzen 9 3900X (второго по старшинству CPU в актуальной линейке настольных CPU AMD Matisse) со сниженными частотами (3,1-4,3 ГГц) и меньшим теплопакетом (65 Вт). В случае Origin EON15-S используется разогнанная версия AMD Ryzen 9 3900 с частотами 3,8-4,6 ГГц.

Как и XMG Clevo Apex 15, конкурирующий Origin EON15-S в первую очередь нацелен на любителей игр, а также для профессионалов и компьютерных энтузиастов, предъявляющих повышенные требования к производительности мобильного ПК. По части CPU Origin EON15-X уступает XMG Clevo Apex 15 — последний в топовой конфигурации располагает монструозным 16-ядерном CPU AMD Ryzen 9 3950X. В то же время Origin EON15-S выгодно отличается другими параметрами, например, видеокартой — можно выбрать между NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB GDDR6 Max-P и GeForce RTX 2070 8GB GDDR6 Max-Q. Габариты Origin EON15-S — 361х257х 30,4 мм при массе 2,6 кг. Как подчеркивает производитель, новая модель на 20% легче по сравнению с предшественником, а также получила более тонкие рамки вокруг экрана. К слову, ноутбук оснащается 15,6-дюймовым экраном IPS (с матовым покрытием) разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц.

Origin традиционно предоставляет широкий выбор комплектующих для ПК. В конфигураторе кроме Ryzen 9 3900 можно выбрать процессор Ryzen 7 3700X (8/16, 3,6-4,4 ГГц) либо Ryzen 5 3600 (6/12, 3,6-4,2 ГГц). Оперативной памяти в базовой версии установлено 8 ГБ (DDR4 2400MHz), а максимальный объем — 64 ГБ (Kingston HyperX Impact 2666MHz). Что касается системы хранения данных, есть возможность установить три накопителя (два формата M.2 с интерфейсом PCIe и один 2,5 дюйма с SATA 6 Гбит/с) суммарным объемом до 6 ТБ. Да, Eurocom уже предлагает до 28 ТБ хранилища в своих рабочих станциях, но здесь речь о потребительском ноутбуке.

Набор портов весьма широк. Тут есть USB 3.2 Gen 2 (x2), USB 2.0, DisplayPort 1.4 (через USB 3.2 Gen 2), HDMI, Mini Display 1.4, аудиоразъёмы, RJ45 и кардридер. Из остального можно отметить сканер отпечатков пальцев и веб-камеру разрешением 2 Мп с поддержкой записи видео Full HD.

Емкость батареи — 62 Вт·ч. ОС — Windows 10 Home или Windows 10 Professional.

О цене данных пока нет.

Источник: Origin