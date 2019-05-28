Новый ультимативный ноутбук Gigabyte Aero 15 с безрамочным дисплеем AMOLED 4K адресован профессиональным фотографам, а для геймеров — вариант с ЖК экраном с поддержкой Full HD и 240 Гц





Ноутбуками, оснащенными экранами OLED, сегодня уже никого не удивить. Собственно, представленный вчера двухэкранный профессиональный ноутбук ASUS ZenBook Pro Duo оснащается дисплеем OLED диагональю 15,6 дюйма и разрешением 4K. Следуя современным веяниям, компания Gigabyte присоединилась к списку производителей, которые уже успели добавить экраны OLED в свои ноутбуки, и привезла на выставку Computex 2019 обновленный ноутбук Aero 15, оснащенный панелью AMOLED разрешением 4K от Samsung с рекордно тонкими рамками — всего 3 мм. В топовой конфигурации ноутбук оснащается 8-ядерным процессором Core i9-9980HK, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080, оперативной памятью DDR4-2666 МГц и высокоскоростным SSD с интерфейсом PCIe. Так что, как говорится, не машина, а зверь.

Но Gigabyte особо подчеркивает, что дисплей каждого Aero 15 OLED подвергается заводской калибровке X-Rite Pantone, доказательством чему выступает наличие соответствующего сертификата. Кроме того, он охватывает 100% цветового пространства DCI-P3 и соответствует спецификации VESA DisplayHDR 400. Это явно указывает, что этот ноутбук в первую очередь адресован профессиональным фотографам и тем, кто работает с видео. К тому же, Aero 15 OLED — это один из немногих ноутбуков на рынке со встроенным слотом SD, поддерживающим карты стандарта UHS-II. То есть, нет необходимости дополнительно покупать внешние адаптеры, чтобы использовать преимущества стандарта UHS-II, карты памяти, соответствующие этой спецификации, поддерживают скорости до 300 Мбит/с, что примерно втрое выше по сравнению с картами UHS-I. Для фотографов и видеооператоров, которые зачастую обрабатывают отснятый материал на ходу, это очень полезная особенность.

Как и оригинальная модель Aero 15, новая модель Aero 15 OLED наделена системой искусственного интеллекта, работающей на базе Microsoft Azure AI — ПО определяет оптимальные настройки производительности CPU и GPU в зависимости от сценария использования устройства. По словам Gigabyte, ПО Adobe Premiere Pro благодаря оптимизациям Microsoft Azure AI работает на 20-40% быстрее.

Система охлаждения в ноутбуке Aero 15 OLED явно проектировалась с умом: два вентилятора, 5 тепловых трубок и 11 отверстий для забора холодного воздуха и выброса теплого позволят ноутбуку оставаться относительно холодным даже при высоких нагрузках.

Из средств подключения есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 и проводной Ethernet. Набор портов, несмотря на небольшую толщину, весьма широк. Кроме упомянутых слота SD и сетевого порта RJ45, тут есть USB 3.1 Gen1 (x3), USB-C (x2, один с поддержкой Thunderbolt 3, другой — с поддержкой DisplayPort 1.4 через USB 3.1), HDMI 2.0, а также разъем 3,5 мм.

Клавиатура здесь с цифровым блоком и полноцветной светодиодной подсветкой (зачем — вопрос хороший). А вот веб-камера не поместилась на крышке дисплея, поэтому ее перенесли в нетипичное место — чуть выше над клавиатурой. Зато она получила скользящую заглушку для защиты приватности.

Не забыла Gigabyte и про геймеров. Наряду с Aero 15 OLED выйдет версия Aero 15, оснащенная ЖК экраном с поддержкой Full HD и 240 Гц. Для этой модели тоже будут доступны процессоры Intel Core 9-го поколения, но выбор графики будет ограничен видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q. Кроме того, будет еще обновленная 17-дюймовая модель Aero 17 в вариантах с ЖК экранами 4K HDR или 144 Гц, но пока подробностей о полной конфигурации старшей модели нет.

В продаже новые ноутбуки Gigabyte Aero 15 и Aero 17 должны появиться в июне. Ближе к моменту начала продаж должны стать известны полные конфигурации и цены. Сейчас же известно, что стоимость нового Aero 15 будет стартовать с $1900 и экран OLED в эту сумму не входит.

Источник: Engadget