Обновление ПО Sony PlayStation 5 и PS4 «сломало» много игр: пострадали Final Fantasy, Elden Ring, Wukong и другие

Пользователи Sony PlayStation 5 и PS4 сообщают о графических артефактах и других сбоях в играх после обновления ПО. Пострадали Final Fantasy, Elden Ring, Wukong и другие.

На этой неделе в Reddit и другие социальные сети начали поступать жалобы на некорректную работу многих игр на PS5 и PS4. Пользователи связывают ухудшение с последним обновлением микропрограммы консоли. Такой опыт расстроил многих — основной принцип консольного гейминга можно сформулировать как «просто включи и играй».

От обновления пострадала флагманская серия PlayStation Final Fantasy, а также многие хитовые игры: Elden Ring, Wukong, Death Stranding, Star Wars: Jedi Survivor, Star Wars Outlaws, No Man’s Sky и другие. К счастью, не все владельцы PS5 сталкиваются с этой проблемой. Сайт Tom’s Hardware рекомендует отложить обновление, если оно еще не поступило, или же дождаться решения от Sony.

Пока нет какого-то ответа о проблеме от Sony, но на нее обратила внимание Square Enix, разработчик Final Fantasy:

Following the recent release of the PlayStation 5 system update, there have been reports of the game crashing and graphical issues.

We are currently working with SIE to investigate, and sincerely apologize for any inconvenience caused.

Please await our further updates. #FF16

— FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) September 17, 2024