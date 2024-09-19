Обновление ПО Sony PlayStation 5 и PS4 «сломало» много игр: пострадали Final Fantasy, Elden Ring, Wukong и другие

Пользователи Sony PlayStation 5 и PS4 сообщают о графических артефактах и других сбоях в играх после обновления ПО. Пострадали Final Fantasy, Elden Ring, Wukong и другие.

На этой неделе в Reddit и другие социальные сети начали поступать жалобы на некорректную работу многих игр на PS5 и PS4. Пользователи связывают ухудшение с последним обновлением микропрограммы консоли. Такой опыт расстроил многих — основной принцип консольного гейминга можно сформулировать как «просто включи и играй».

От обновления пострадала флагманская серия PlayStation Final Fantasy, а также многие хитовые игры: Elden Ring, Wukong, Death Stranding, Star Wars: Jedi Survivor, Star Wars Outlaws, No Man’s Sky и другие. К счастью, не все владельцы PS5 сталкиваются с этой проблемой. Сайт Tom’s Hardware рекомендует отложить обновление, если оно еще не поступило, или же дождаться решения от Sony.

Пока нет какого-то ответа о проблеме от Sony, но на нее обратила внимание Square Enix, разработчик Final Fantasy:

Онлайн-курс "Основи програмування на Python" від robot_dreams. Опануйте базу Python, щоб відкрити нові кар’єрні можливості, навчитися працювати з даними та кодом і стартувати в IT. Навчайтесь у зручний час та додайте проєкт у портфоліо. . Про курс

Following the recent release of the PlayStation 5 system update, there have been reports of the game crashing and graphical issues. We are currently working with SIE to investigate, and sincerely apologize for any inconvenience caused. Please await our further updates. #FF16 — FINAL FANTASY XVI (@finalfantasyxvi) September 17, 2024

«После недавнего выпуска системного обновления PlayStation 5 поступали сообщения о сбоях в игре и проблемах с графикой. В настоящее время мы работаем с SIE над расследованием и приносим искренние извинения за причиненные неудобства. ожидайте наших дальнейших обновлений».

Кристофер Харпер из Tom’s Hardware иронизирует, что по крайней мере на этой неделе ПК является лучшим местом для игр PlayStation. Конечно, порта некоторых из них приходится ждать годами, но взамен игроки получают тонкую настройку графики, поддержку нескольких режимов масштабирования, лучшее разрешение и FPS, в также полезные модификации файлов игр. Также на ПК плохой драйвер или обновление игры легче исправить, иногда это делает даже не официальная поддержка, а опытные моддеры.