Операционная система Samsung Galaxy S23 занимает до 60 ГБ «из коробки» – как две Windows 11 или четыре прошивки Pixel 7

Изначально операционная система Android стремилась быть «легкой». Её первая версия должна была втиснуться в телефон T-Mobile G1, ОС и все встроенные приложения занимали всего 256 МБ. В новейших флагманах Samsung операционная система с программами в изначальном состоянии у некоторых пользователей «пожирает» внушительные 60 ГБ памяти.

Для сравнения, 60 ГБ – это размер двух инсталляций Windows 11 или четырех прошивок Pixel 7 Pro из коробки. Если у вас смартфон Galaxy S23 с 128 ГБ встроенного хранилища, прошивка поглотит его половину. Пользователям должно быть обидно – накопитель мог бы использоваться для хранения их собственных файлов. Что происходит, Samsung?

Причин можно назвать несколько. Одна из них состоит в том, что компания стремится изменить все в Android просто ради изменений, которые трудно сразу назвать однозначно позитивными. Samsung создает видимость собственной экосистемы, отличной от Google, для чего клонирует каждое приложение и каждую возможность «чистой» Android. При этом компания по контракту обязана устанавливать приложения Google, поэтому конечный пользователь получает версии программ от Google и Samsung одновременно. У него есть два магазина приложений, два браузера, два голосовых помощника, два приложения для обмена текстовыми сообщениями, две клавиатуры и так далее. Все они добавляются в системный раздел, чаще всего без возможности их удалить.

В отличие от чистых операционных систем от Google или Apple, Samsung продает сторонним компаниям возможность встраивать в ОС собственные приложения. Когда компания покупает место в системном разделе Samsung, она может получить более навязчивые системные разрешения, которые не предоставляются программам из магазина приложений, что позволит более эффективно шпионить за пользователями. Вынув телефон из коробки, в нем можно найти Facebook, Netflix, Microsoft Office, Spotify, Linkedin и множество другого ПО.

Если вы покупаете телефон у оператора связи, как это повсеместно практикуется в США, вы получаете еще один набор, уже четвертый по счету (!), т. е. все приложения Verizon или другой компании. С учетом всего перечисленного у пользователей, сообщавших о рекордной «прожорливости», накапливается те самые 60 ГБ. Бесспорно, количество предустановленного ПО зависит от региона и оператора, и Samsung не является единственной компанией, которая занимается подобным – но 60 ГБ… серьезно?

Системный раздел Samsung выглядит хуже по сравнению с 15 ГБ, которые ОС занимает на Pixel 7, но это еще полбеды. Samsung даже не использует одну из наиболее требовательных к памяти функций Android, которые вы обычно получаете в Pixel 7: системные разделы A, B, возможно и больше. Pixel 7 (и большинство других флагманов) может фактически иметь две копии операционной системы, одна из которых подключена к сети и используется, а другая находится в автономном режиме и работает в фоне.

При загрузке обновления ОС телефон Samsung с одной копией ОС должен будет перезагрузиться, что приведет к 30-минутному простою. Телефон Pixel с двумя копиями ОС будет продолжать работать и обновлять вторую автономную ОС в фоновом режиме. Затем, когда обновление будет завершено, он просто выполнит обычную перезагрузку, и устройство поменяет операционные системы. Система с двумя ОС также дает телефону резервную копию. Если эта новая, обновленная загрузка ОС не удалась, Android переключится обратно на старую ОС и повторит попытку обновления.

Дублирование системы работает в Android с версии 7.0, ей уже семь лет, но Samsung — единственный крупный OEM-производитель, который ее не использует (при этом всё равно «пожирая» прошивкой больше свободного места, чем в вариантах с дублированием). В прошлом Google несколько раз угрожала сделать функцию обязательной, но пока этого не произошло.

Естественно, две копии ОС несколько увеличат потребность в памяти, но сегодня для ее работы потребуется намного меньше места. Раньше эта функция включала постоянное хранение двух полноценных копий ОС, но сегодня, используя виртуальные разделы, память аппарата содержит одну полноценную копию, а когда приходит обновление, создает другую и затем уже меняет местами. После успешной загрузки старая копия удаляется.

У Google есть подробное описание того, как эта функция влияет на хранилище, и в нем указано 4,5 ГБ (!), необходимые для основной ОС (дополнительное пространство Pixel предназначено для упакованных приложений Google), Хотя используемое для этого пространство обычно удваивается во время обновления, со сжатием это всего лишь дополнительные 2,1 Гб.

Перегруженность операционной системы Samsung навряд ли позволит компании внедрить такую ​​функцию. Системный раздел только увеличивается со временем, так что 60 ГБ «из коробки» – это только начало. Как всегда, Samsung рада добавить больше памяти для решения проблемы. Обладателей Galaxy S23 Ultra с накопителем до 1 ТБ системный мусор, конечно же, будет беспокоить меньше.

Источник: Рон Амадео, Ars Technica

Автор адаптации имеет некоторый опыт в чистке смартфонов от предустановленного неудаляемого мусора и нежелательных активностей – в том числе печально известных этим Xiaomi и Samsung. Подобные операции действительно позволяют смартфону работать значительно дольше, при этом меньше нагреваясь и используя меньше дискового пространства. ОС Android, которая изначально казалась глотком свежего воздуха, усилиями производителей довольно давно свернула куда-то не туда, постепенно превращаясь в рассадник слежки и нерационального расходования системных ресурсов. При этом система действительно работает стабильно, быстро, удобно и эффективно, намного лучше первых версий. Но могла бы быть еще эффективней.