Oppo R17 Pro возглавил рейтинг наиболее быстро заряжающихся смартфонов – 92% за 30 минут

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Производители мобильных устройств стараются наделить свои продукты поддержкой технологий быстрой зарядки. Многие из компаний заявляют об использовании собственных таких технологий, например, у OnePlus – Dash Charging, а у Oppo – Super Vooc. Сопоставлять эффективность таких технологий лишь на основании заявлений производителей будет не совсем правильным. Зато объективный независимый тест позволит выявить явного лидера и оценить, какой смартфон успевает зарядиться быстрее других за отведённый промежуток времени.

Подобный тест как раз на днях был проведён в Китае. В нём оценивалось, насколько можно восполнить батарею конкретного смартфона за 30 минут. Как правило, именно за первые полчаса зарядки подобные технологии стараются максимально «насытить» мобильное устройство энергией. В тесте принимало участие 59 различных устройств.

По итогам тестирования было установлено, что лучше всего с быстрой зарядкой обстоят дела у смартфона Oppo R17 Pro. За 30 минут подзарядки запас энергии в его аккумуляторе увеличился до 92% от доступной ёмкости 3700 мАч. Таким образом, технология SuperVOOC, позволяющая передавать до 50 Вт энергии, продемонстрировала свою высокую эффективность в скорости зарядки. На втором месте расположился смартфон Honor Magic 2, который за 30 минут восполнили 83% ёмкости батареи общеё ёмкостью 3500 мАч. В данном случае применяется технология быстрой зарядки, способная передавать 40 Вт энергии.

Третью и четвёртую строчки рейтинга заняли смартфоны Meizu Pro 7 Plus и Oppo R11 с одинаковым результатом 66%. Но при этом у Meizu Pro 7 используется батарея ёмкостью 3500 мАч, а у Oppo R11 – 3000 мАч. В обоих случаях заявлено использование технологий быстрой зарядки, которые передают 20 Вт энергии.

Далее следует большая группа смартфонов, в которых за 30 минут подзарядки батарея успевает восполнить 60% заряда. В эту группу вошли модели Meizu 16th, Vivo X21, Charm Blue S6, OnePlus 5T, Nut Pro 2 и Huawei Mate 10. Они оснащены аккумуляторами, ёмкость который варьируется от 3000 мАч (Charm Blue S6) до 4000 мАч (у Huawei Mate 10).

Что касается других известных в наших краях производителей, то Xiaomi расположилась на 15-й позиции со смартфоном Xiaomi Mi Mix 3 и результатом 56%. У смартфона Apple iPhone 8 Plus за полчаса зарядки восполняется лишь 40% ёмкости батареи.

В целом, в первой десятке наиболее быстро заряжающихся смартфонов доминируют китайские бренды.

Источник: gizmochina