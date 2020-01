Переиздания Doom получили поддержку дополнений, быстрых сохранений и частоты 60 кадров в секунду

Компания Bethesda выпустила обновления для переизданий оригинальных игр Doom и Doom II. Благодаря этому игры получили поддержку дополнений и некоторые другие современные возможности.

Следует отметить, что поддержка дополнений доступна на платформах ПК и Android. Пользователи игровых консолей не смогут загружать старые файлы WAD. На текущий момент пользователям доступны дополнения Final Doom (The Plutonia Experiment и TNT: Evilution), No Rest for the Living и John Romero’s Sigil. В дальнейшем планируется регулярно добавлять другие наборы.

Также были реализованы и другие улучшения. Например, обе игры Doom теперь на всех платформах запускаются с частотой 60 кадров в секунду. Ранее действовало ограничение на уровне 35 кадров в секунду. Добавлена возможность быстрых сохранений и быстрых загрузок, выбора желаемого уровня, а также выбора оригинального соотношения сторон 4:3. Для тех, кто играет на устройстве с геймпадом, внедрены быстрый выбор оружия и карусель оружия.

Источник: Engadget