Перший український електромобіль CoolOn виїхав на ходові випробування [фото, відео]





Розробники першого українського електромобіля CoolOn розпочали ходові випробування моделі, що може легко стати кемпером, будинком на колесах, майстернею. Спочатку CoolOn розроблявся як екологічний транспорт для бізнесу, але пізніше автори проекту прийняли рішення запропонувати його і приватним клієнтам.

«Ну і поки є трохи гарної погоди, ми вже почали ходові випробування. Карантин намагається загальмувати процес, але я йому не дам шансу. Послухавши слушних порад від друзів, я змінюю концепцію з b2b, на b2всі. Бо що вигідно бізнесу, то ще вигідніше приватним клієнтам. Кулон може легко стати кемпером, будинком на колесах, майстернею, чи гаражом для ваших електросамокатів. Тож робимо електромобіль для всіх. Робимо можливість робити будь які надбудови. Тож дуже скоро завершуємо підготовчі процедури, та розпочинаємо будувати наймастабніший проект виробництва електромобілів в Україні» — зазначив керівник компанії Murmuration Technology Віталій Бризгалов.

Нагадаємо, що електромобіль CoolOn отримає потужність в діапазоні 30-80 кВт (залежно від модифікації) і батарею на 40 кВтг, якої буде достатньо для запасу ходу 200 км.

Модульна конструкція і змінна колісна база дозволить замовнику вибрати необхідну вантажопідйомність (1,5-2,5 тонн) і різні види кузова. Свою розробку криворіжці оцінили в $16 тис.

До 2021-2022 року розробники планують вийти на обсяг виробництва близько 3-5 тисяч електромобілів CoolOn на рік.

Джерело: Віталій Бризгалов