Подписка Sony PlayStation Plus для украинцев заметно подешевеет с 1 мая

В соответствующей рассылке Sony уведомила украинских пользователей о том, что стоимость подписки PlayStation Plus изменится с 1 мая. И это тот редкий случай, когда продукт подешевеет, причем достаточно существенно.

Сейчас подписка PlayStation Plus в Украине стоит 249, 769 и 1849 грн на месяц, три и год соответственно.

Новые цены, которые вступят в силу 1 мая в 12:59 по киевскому времени, будут следующими:

1 месяц — 209 грн;

3 месяца — 549 грн;

12 месяцев — 1 299 грн.

То есть, больше всего сэкономить можно будет, купив годовую подписку.

PlayStation Plus — фирменный онлайн-сервис Sony, открывающий доступ к многопользовательским функциям в играх для консолей PlayStation 4 и PlayStation 4 Pro (в прошлом — для PS Vita и PS3). Кроме того, его подписчики также получают бесплатные игры каждый месяц (в этом месяце — Shadow of the Colossus и Sonic Forces, а в феврале раздавали BioShock: The Collection, The Sims 4 и VR-игра Firewall Zero Hour), а также специальные скидки в PS Store и облачному хранилищу объемом 100 ГБ.