Похоже, Microsoft перевела ЦОД Xbox Cloud Gaming на оборудование Xbox Series X, это улучшило графику и скорость загрузки игр
Около двух недель назад корпорация Microsoft сообщила, что находится на «финальной стадии» модернизации своих центров обработки данных Xbox Cloud Gaming (xCloud). Тогда речь шла об установке оборудования Xbox Series X. И вот теперь пользователи сервиса наконец могут играть с использованием наиболее современного оборудования.
Некоторые игры xCloud теперь показывают в меню настроек обновлённые параметры графики, которые могут быть доступны только на Xbox Series X. Также некоторые игры загружаются на xCloud намного быстрее, чем раньше. Например, обновлённые настройки графики можно видеть в играх Yakuza: Like a Dragon и Rainbow Six Siege. Игра Dirt 5 теперь загружается очень быстро и не имеет больших лагов во время гонки.
it looks like xCloud just got the Xbox Series X hardware upgrade for certain games. Yakuza, Rainbow Six Siege, and others are showing 120fps or gfx options, and are loading faster pic.twitter.com/BUU866V0BF
— Tom Warren (@tomwarren) June 22, 2021
В своём заявлении Microsoft пока не подтвердила, что новое серверное оборудование уже было запущено, но пообещала, что в ближайшее время появятся новости по этому поводу.
«Мы постоянно тестируем новые функции и вносим улучшения, чтобы сделать Xbox Cloud Gaming ещё удобнее», — заявили в Microsoft. «Скоро мы расскажем больше об обновлениях, которые мы делаем в наших центрах обработки данных Microsoft».
Источник: The Verge