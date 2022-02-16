Понад 70 компаній подали заявки до «Дія.City» — 55 з них, включно з Samsung та Rozetka, вже отримали статус резидента
Станом на 16 лютого статус резидента спеціального правового та податкового простору «Дія.City» отримали 55 українських та міжнародних ІТ-компаній, а всього заявки на вступ подали понад 70. Оновленою статистикою поділилась Мінцифра та її очільник Михайло Федоров.
Також у міністерстві назвали імена перших резидентів «Дія.City». Серед них:
- Reface
- Roosh
- Monobank
- MacPaw
- Ajax Systems
- Revolut
- EPAM Systems
- Samsung
- Genesis
- NiX Solution
- Softserve
- Sigma.Software
- RIA.com
- Rozetka
- Plarium
- Deus Robots
Повний список перших резидентів доступний за посиланням.
Окремо зазначається, що наразі трьом компаніям офіційно відмовлено в наданні статусу резидента, оскільки вони подавались як стартапи, а засновані більше, ніж два роки тому. Для стартапів діє критерій — реєстрація не раніше, ніж за 24 місяці до подання заявки. Термін розгляду заяви — 10 робочих днів. Компанії, які відповідають вимогам, зараховуються до реєстру резидентів «Дія City» за принципом «мовчазної згоди» (зарахування буде відбуватись автоматично за умови відсутності відмови чи/або зауважень).
Щоб стати резидентом «Дія City», ІТ-компанія має відповідати наступним критеріям:
- бути зареєстрована за українським законодавством;
- займатися кваліфікованими видами діяльності;
- відповідати умовам вступу;
- підготувати пакет документів.
Подати заявку на резидентство до «Дія.City» та дізнатися умови можна на офіційному сайті проєкту.
Запуск «Дія.City» «Дія.City» — спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який включає особливу схему оподаткування та працевлаштування для айтівців, а також особливі преференції для компаній-резидентів. В його основі — декілька законів, а саме: рамковий «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-ІХ та податковий «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1946-ІХ. відбувся 8 лютого 2022 року. В Мінцифрі очікують, що завдяки «Дія City» темпи росту ІТ-сектора можуть подвоїтися до 40–50% на рік, а доходи IT-галузі в Україні до 2025 року можуть зрости з теперішніх $6 млрд до $16,5-$17 млрд. Водночас кількість робочих місць у галузі може збільшитися до 450 тис., а ІТ-індустрія зможе досягти 10% у ВВП країни (зараз частка становить близько 3,7-4,2%).
В Україні запустили «Дія.City» — спеціальний правовий режим з особливими умовами оподаткування для ІТ-індустрії