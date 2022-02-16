Понад 70 компаній подали заявки до «Дія.City» — 55 з них, включно з Samsung та Rozetka, вже отримали статус резидента

Станом на 16 лютого статус резидента спеціального правового та податкового простору «Дія.City» отримали 55 українських та міжнародних ІТ-компаній, а всього заявки на вступ подали понад 70. Оновленою статистикою поділилась Мінцифра та її очільник Михайло Федоров.

Також у міністерстві назвали імена перших резидентів «Дія.City». Серед них:

Reface

Roosh

Monobank

MacPaw

Ajax Systems

Revolut

EPAM Systems

Samsung

Genesis

NiX Solution

Softserve

Sigma.Software

RIA.com

Rozetka

Plarium

Deus Robots

Повний список перших резидентів доступний за посиланням.

Окремо зазначається, що наразі трьом компаніям офіційно відмовлено в наданні статусу резидента, оскільки вони подавались як стартапи, а засновані більше, ніж два роки тому. Для стартапів діє критерій — реєстрація не раніше, ніж за 24 місяці до подання заявки. Термін розгляду заяви — 10 робочих днів. Компанії, які відповідають вимогам, зараховуються до реєстру резидентів «Дія City» за принципом «мовчазної згоди» (зарахування буде відбуватись автоматично за умови відсутності відмови чи/або зауважень).

Щоб стати резидентом «Дія City», ІТ-компанія має відповідати наступним критеріям:

бути зареєстрована за українським законодавством;

займатися кваліфікованими видами діяльності;

відповідати умовам вступу;

підготувати пакет документів.

Подати заявку на резидентство до «Дія.City» та дізнатися умови можна на офіційному сайті проєкту.

Запуск «Дія.City» «Дія.City» — спеціальний правовий режим для IT-індустрії, який включає особливу схему оподаткування та працевлаштування для айтівців, а також особливі преференції для компаній-резидентів. В його основі — декілька законів, а саме: рамковий «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1667-ІХ та податковий «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» № 1946-ІХ. відбувся 8 лютого 2022 року. В Мінцифрі очікують, що завдяки «Дія City» темпи росту ІТ-сектора можуть подвоїтися до 40–50% на рік, а доходи IT-галузі в Україні до 2025 року можуть зрости з теперішніх $6 млрд до $16,5-$17 млрд. Водночас кількість робочих місць у галузі може збільшитися до 450 тис., а ІТ-індустрія зможе досягти 10% у ВВП країни (зараз частка становить близько 3,7-4,2%).