Портативная модель Switch Lite помогла Nintendo удвоить продажи консолей (при том, что вышла за 10 дней до конца квартала). Общие продажи Switch достигли 41,67 млн единиц

Вместе с другими компаниями о своих финансовых показателях в минувшем квартале отчиталась и Nintendo.

В свежем финансовом отчете японский производитель сообщил, что по состоянию на 30 сентября было продано 41,67 миллиона устройств Nintendo Switch по всему миру. Только за третий квартал 2019 календарного года было продано 4,8 миллиона консолей. Этот результат на 50% превосходит прошлогодний (3,19 млн). По общему объему продаж консоль Nintendo Switch уже превзошла Nintendo 64 и вплотную подобралась к легендарной 16-битной Nintendo SNES — этих устройств за весь жизненный цикл было продано 49,1 миллиона штук. То есть, с большой вероятностью по итогам текущего квартала Nintendo Switch станет второй самой продаваемой консолью Nintendo после Nintendo Wii (101,63 млн штук). Чтобы достичь этой цели, производителю нужно продать еще 7,43 млн консолей, тогда как в прошлом году в рождественский квартал продажи составили 9,41 млн единиц.

Что примечательно, за отчетный квартал Nintendo реализовала 1,95 млн портативных консолей. Switch Lite. Это впечатляет, учитывая, что продажи Switch Lite начались под самый конец отчетного периода 20 сентября. То есть, вышедшая под самый конец Lite помогла Nintendo удвоить продажи консолей в минувшем квартале. То есть, продажи гибридной Switch, которая в этом году получила улучшенную версию с новым чипом и увеличенным временем работы, за квартал составили — 2,85 млн (вместе упомянутые в начале 4,8 млн единиц).

Программное обеспечение для Nintendo Switch также демонстрирует неплохие результаты: общий объем продаж достиг 58,49 млн единиц, что на 35,87 млн единиц больше, чем в прошлом квартале. Вышедшая в июне Super Mario Maker 2 разошлась тиражом в 3,93 млн проданных копий, июльский эксклюзив Fire Emblem: Three Houses разошелся тиражом в 2,29 миллиона проданных копий, а The Legend of Zelda: Link’s Awakening (сентябрьский релиз) разошлась тиражом в 3,13 миллиона единиц. Список топ-10 самых продаваемых игр на Nintendo Switch по состоянию на 30 сентября ниже.

Mario Kart 8 Deluxe — 19,01 миллиона копий. Super Smash Bros. Ultimate — 15,71 миллиона копий. Super Mario Odyssey — 15,38 миллиона копий. The Legend of Zelda: Breath of the Wild — 14,54 миллиона копий. Pokémon: Let’s Go, Pikachu! / Pokémon: Let’s Go, Eevee! — 11,28 миллиона копий. Splatoon 2 — 9,28 миллиона копий. Super Mario Party — 7,59 миллиона копий. New Super Mario Bros. U Deluxe — 4,59 миллиона копий. Super Mario Maker 2 — 3,93 миллиона копий. The Legend of Zelda: Link’s Awakening — 3,13 миллиона копий.



Общая выручка от продаж по итогам первого полугодия 2019 составила 443 967 миллионов иен, что на 14,2% больше результата первого полугодия 2018 года. Продажи «железа» увеличились на 36,7%, достигнув 6,93 миллиона единиц, а «цифровые» продажи принесли 71,6 миллиарда иен (рост на 83%). Операционная прибыль составила 94,2 миллиона иен, а чистая прибыль — 85,1 миллиона иен.

Можно также выделить успехи мобильного направления, которое принесло издателю 19,9 миллиарда иен, в основном благодаря успеху недавно вышедших проектов Dr. Mario World и Mario Kart Tour.

До конца текущего финансового года (31 марта 2020 года) Nintendo не планирует никаких новых игр, рассчитывая при этом получить 1,25 миллиарда йен выручки и продать 18 млн единиц Nintendo Switch.

8 ноября в Японии и других регионов в продажу поступит специальное издание Switch Lite Pokémon edition, после чего 15 ноября состоится релиз самой игры.

Остается напомнить, что Nintendo Switch вышла на рынок в марте 2017 года (вот наш обзор).

Источник: Nintendo (1 и 2) и Engadget