Послезавтра SpaceX впервые запустит новейшую модификацию ракеты Falcon 9 Block 5, которая будет использоваться для будущих пилотируемых полетов

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться в Google+ (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Частная аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска готовится к очередному знаменательному событию. Уже послезавтра, 10 мая, в рамках очередной миссии будет впервые запущена новейшая версия Block 5 ракеты Falcon 9, которую 4 мая успешно испытали на стенде.

Ракета будет запущена с площадки LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде и должна вывести на орбиту бангладешский телекоммуникационный спутник Bangabandhu-1.

Targeting Falcon 9 Block 5 launch of Bangabandhu Satellite-1 on May 10 from Pad 39A in Florida. — SpaceX (@SpaceX) May 7, 2018

Block 5 – это следующая модификация ракеты-носителя Falcon 9, которую планируется использовать совместно с пилотируемым кораблем Dragon 2 (Crew Dragon) для доставки и возврата экипажей астронавтов МКС.

Основные отличия Block 5 от предшественника Block 4 заключаются в повышенной мощности двигателей и модернизированных посадочных стойках. Помимо этого, Block 5 выделяется увеличенным эксплуатационным ресурсом, что в итоге должно помочь еще сильнее снизить стоимость одного запуска. В частности, если возвращенные первые ступени Block 4 не летали повторно в космос больше одного раза, то Block 5 рассчитаны на 10 запусков минимум без необходимости замены каких-то компонентов. Иными словами, ракеты можно будет запускать только заправляя. В то же время общий ресурс ступени Block 5 собираются довести до 100 пусков.

Собственно, с Block 5 компания SpaceX рассчитывает перейти на 24-часовой цикл подготовки ракеты Falcon 9 к повторному запуску, сделав ее поистине многоразовой.

Ранее Илон Маск показал скафандр, в котором на МКС будут летать астронавты из экипажа космического корабля Crew Dragon (Dragon 2). На данный момент первый демонстрационный беспилотный запуск Crew Dragon запланирован на август 2018 года, пилотируемый — на декабрь 2018 года.

Источник: Space