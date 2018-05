Послезавтра SpaceX впервые запустит новейшую модификацию ракеты Falcon 9 Block 5, которая будет использоваться для будущих пилотируемых полетов

Частная аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска готовится к очередному знаменательному событию. Уже послезавтра, 10 мая, в рамках очередной миссии будет впервые запущена новейшая версия Block 5 ракеты Falcon 9, которую 4 мая успешно испытали на стенде.

Ракета будет запущена с площадки LC-39A в космическом центре имени Кеннеди во Флориде и должна вывести на орбиту бангладешский телекоммуникационный спутник Bangabandhu-1.

Targeting Falcon 9 Block 5 launch of Bangabandhu Satellite-1 on May 10 from Pad 39A in Florida.

— SpaceX (@SpaceX) May 7, 2018