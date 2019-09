«Переосмысление возможностей»: Флагманские камерофоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro представят в Мюнхене 19 сентября

Вчера вечером Huawei окончательно развеяла сомнения на тему того, когда будут представлены ее новые флагманские смартфоны серии Mate. Посвященное этому событию мероприятие, как и указывали ранние утечки, пройдет в Мюнхене 19 сентября. То есть, презентация флагманских камерофонов Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro, идущих на смену прошлогодним моделям Mate 20 и Mate 20 Pro, состоится ровно через девять дней после анонса нового поколения iPhone, намеченного на 10 сентября.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

Join us live: https://t.co/9ugi5gG9ci#RethinkPossibilities pic.twitter.com/etRYjrBVEC

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 1, 2019