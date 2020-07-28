Представлена технология Qualcomm Quick Charge 5 мощностью свыше 100 Вт — 4500 мА•ч за 15 минут (от 0 до 50% за 5 минут)





Qualcomm представила новое поколение фирменной технологии быстрой зарядки Quick Charge, получившее порядковый номер 5. Предыдущее поколение Quick Charge 4+ дебютировало еще в 2017 году.

Итак, с Quick Charge 5 компания Qualcomm восстановила паритет с китайскими производителями (Oppo, Vivo и Realme), недавно представившими собственные технологии быстрой зарядки на 100+ Вт. В стандарте Quick Charge 5 пиковая мощность превышает 100 Вт. По сравнению с предыдущим поколением новый стандарт на 70% эффективнее и на 10 °С «холоднее». Qualcomm обещает, что всего пяти минут зарядки хватит, чтобы зарядить аккумулятор емкостью 4500 мА•ч от 0 до 50%, а его полная зарядка займет всего 15 минут времени. Разумеется, как и в случае других сверхбыстрых зарядок, такие скорости достижимы только при использовании в смартфоне двух аккумуляторов емкостью 2250 мА•ч — так обеспечивается поддержка более высокого напряжения. Заявлена также возможность разделения тока заряда на три параллельных линии.

Сертифицированные зарядные устройства Quick Charge 5 смогут выдавать напряжение от 3,3 до 20 В при силе тока от 3,3, 5 или 5+ А.

Quick Charge 5 построен на базе протокола Power Delivery (USB PD) 3.0 и поддерживают функцию Programmable Power Supply (PPS), которая обеспечивает широкие возможности по регулировке напряжения в зависимости от температуры для достижения более высокой скорости зарядки. Вместе с этим Quick Charge 5 сохраняет обратную совместимость с предшествующими стандартами, начиная от версии Quick Charge 2.0. Он также может работать со стандартными устройствами USB PD и гаджетами Apple (iPhone 7 и новее).

Естественно, большое внимание при разработке Quick Charge 5 было уделено безопасности. Qualcomm утверждает, что ее собственный протокол безопаснее, чем PD. В частности, заявлено восемь уровней защиты по напряжению, три уровня защиты по току, три уровня тепловой защиты и три уровня защиты по максимальному времени зарядки, а также защиту от перенапряжения с порогом 25 В.

Кроме того, для обеспечения оптимальной производительности, Qualcomm заодно разработала новые контроллеры питания: SMB1396 и MSB1398. Они поддерживают как проводной, так и беспроводной тип подачи питания и могут использоваться как с обычными одинарными, так и со сдвоенными конструкциями аккумуляторов (одноэлементная конструкция будет ограничена по мощности на уровне 45 Вт, что все еще довольно быстро). Отдельно оговаривается, что контроллер не будет слепо доверять зарядному устройству, сертифицированному по стандарту PD, перед подачей тока он перепроверит характеристики, чтобы определить фактическое максимальное значение, и будет постоянно контролировать температуру.

Новейшие флагманские SoC Snapdragon 865 и 865+ уже поддерживают Quick Charge 5, хотя это не означает, что нынешние телефоны смогут использовать его (требуется также новый контроллер питания SMB).

Первой смартфон с поддержкой Quick Charge 5 выпустит Xiaomi. Qualcomm утверждает, что это случится уже в третьем квартале. Вероятнее всего, этим смартфоном окажется Xiaomi Mi 10 Pro.

Источник: Qualcomm