Премьера перезапуска «Один дома» состоится 12 ноября на платформе Disney+

Какие новогодние праздники могут обойтись без традиционного просмотра первых двух частей «Один дома» с Маколеем Калкином, Джо Пеши и Дэниелом Стерном в главных ролях? Но, как и многие другие классические франшизы, «Один дома» также готовится к перезапуску. Disney сообщила, что премьера фильма «Home Sweet Home Alone» состоится 12 ноября 2021 года.

Трейлер фильма нам пока не демонстрируют, но актерский состав весьма внушительный. Арчи Йейтс, известный по роли в «Кролике Джоджо», сыграет Макса, мальчика, который остался дома. Роб Делани («Дэдпул 2», «Катастрофа») будет грабителем, а Элли Кемпер («Офис», «Несгибаемая Кимми Шмидт», «Девичник в Вегасе») — его женой и сообщницей. Также в фильме можно будет увидеть Элли Маки, Кинана Томпсона, Криса Парнелла, Эйслинг Би, Пита Холмса, Тимоти Саймонса и Девина Рэтрея, который сыграл роль Базза в оригинальном фильме «Один дома».

Three months until we’re #HomeSweetHomeAlone. The all-new Original Movie starts streaming November 12 on @DisneyPlus starring Ellie Kemper, Rob Delaney, Archie Yates, Aisling Bea, Kenan Thompson, Tim Simons, Pete Holmes, Devin Ratray, Ally Maki, and Chris Parnell. (2/2) pic.twitter.com/WWLLh4into

