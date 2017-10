Приложение Photos в iOS собирает в отдельную категорию снимки с изображением женского нижнего белья

Владельцев (точнее, владелиц) смартфонов iPhone озадачил тот факт, что приложение Photos использует для упорядочивания снимков по категориям слово «brassiere» (бюстгальтер в переводе с английского). Таким образом, при вводе в поле поиска данного слова приложение автоматически подбирает из всей базы фотографий те снимки, на которых запечатлены бюстгальтеры, купальники, обнажённая кожа. Многих женщин возмутил такой факт.

Функция распознавания изображений была введен в iOS 10 в июне 2016 года, когда приложение Photos было обновлено с добавлением глубокого обучением для обнаружения объектов и сцен. Apple подчеркнула во время выступления, а также на своем веб-сайте, что обнаружение всех объектов происходит полностью на локальном устройстве.

Разработчик Кенни Инь опубликовал информацию о том, какие выражения лица и объекты может распознавать приложение Photos. Эти сведения он обнаружил в процессе анализа кода приложения для macOS Sierra. В то время, когда оно было выпущено, приложение было способно распознать семь разных выражений лица и 4432 ключевых слова, в том числе и «лифчик». Ознакомиться с полным перечнем можно по следующему адресу.

Следует отметить, что приложение может каталогизировать снимки по наличию на них женского белья, но мужские предметы интимного гардероба внимание разработчиков не привлекли. Так, помимо уже упомянутого «лифчика» в перечне ключевых слов также можно найти названия и других предметов женского белья, например, «корсет» и «пояс». Но мужские «трусы» или «боксеры» в перечне отсутствуют. Здесь и до обвинений в сексизме или сексуальной дискриминации недалеко.

Несмотря на то, что категория «лифчики», как и другие категории женского белья, присутствуют в приложении уже больше года, пользователи лишь сейчас узнали об этом. Началось всё с сообщения в Twitter пользователя с ником ellieeewbu. Затем в ответах многие другие женщины подтвердили наличие на своих устройствах подобных подборок.

ATTENTION ALL GIRLS ALL GIRLS!!! Go to your photos and type in the ‘Brassiere’ why are apple saving these and made it a folder!!?!!?😱😱😱😱

— ell (@ellieeewbu) 30 октября 2017 г.