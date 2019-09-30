Прирост на 2-11%. Geekbench указывает, что новые HEDT-процессоры Intel Cascade Lake-X не сильно быстрее нынешних Skylake-X Refresh





В следующем месяце Intel явит миру новые процессоры HEDT в конструктивном исполнении LGA2066 (поколение Cascade Lake-X), которые будут относиться к линейке Core i9-10000X. По мере приближения к релизу представители нового семейства все чаще появляются в базах данных синтетических бенчмарков. Ранее мы могли оценить результат младшего 10-ядерного Core i9-10900X в Geekbench. Теперь же база данных Geekbench пополнилась результатами сразу четырех CPU новой линейки: 10-ядерного Core i9-10900X, 12-ядерного Core i9-10920X, 14-ядерного Core i9-10940X и флагманского 18-ядерного Core i9-10980XE.

Ресурс TechSpot для удобства и наглядности сделал график, сопоставив результаты новых процессоров Cascade Lake-X в однопоточном и многопоточном тестах с актуальными моделями Skylake-X Refresh. Собственно, ниже вы можете видеть все своими глазами:

Собственно, результаты вполне ожидаемые. Если судить по синтетике (реальных тестов пока нет), то прирост ровно такой, как можно было ожидать, учитывая, что новые Cascade Lake-X от нынешних моделей будут отличаться главным образом повышенными частотами. Прирост минимален: на 2-6% в однопоточном режиме и на 10-11% — в многопоточном. Да, скорее всего, это результаты инженерных образцов, тогда как показатели серийных будут чуточку выше. Но все равно результаты, мягко говоря, не впечатляют.

Эти данные выглядят особенно занимательно на фоне недавних заявлений Intel о том, что новые процессоры HEDT будут вдвое лучше нынешних по соотношению производительности к цене. И либо Intel действительно существенно снизит цены, чтобы конкурировать с Ryzen Threadripper, либо же процессорный гигант в очередной раз пустит в ход беспощадный маркетинг с умелым манипулированием цифрами для демонстрации превосходства собственных решений в реальных приложениях. Собственно, такое мы уже видели не раз, так что сценарий очень даже вероятный.

Источник: TechSpot