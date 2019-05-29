Продажи GPU в последнем квартале упали на 10,7%, сильнее всего продажи просели у Intel

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Специалисты аналитической компании Jon Peddie Research оценили рынок GPU (данные включают как дискретные, так и интегрированные GPU) по итогам первого квартала текущего года. Они пришли к выводу, что продажи уменьшились по сравнению с предыдущим кварталом на 18,6%. По словам аналитиков, это падение обусловлено сезонным фактором.

По сравнению с аналогичным кварталом прошлого года рынок GPU сократился на 10,7%. При этом сокращение в настольном сегменте составило целых 21%, а в сегменте ноутбуков — всего 3%.

Все основные производители сократили поставки, но больше всех — Intel. Сокращение в случае Intel составило 22,50%. Поставки GPU NVIDIA уменьшились на 12,66%, а AMD — на 4,55%.

В квартальном выражении доля AMD увеличилась на 2,3%, Nvidia — на 1,1%, а вот доля Intel упала на 3,4%.

Среди других наиболее важных моментов составители отчета выделяют следующие: рынок ПК вырос в квартальном выражении сократился на 14,44%, а в годовом — на 4,15%, при этом дискретные GPU были в 28,95% всех ПК, отгруженных в течение квартала, что на 1,17% больше по сравнению с предыдущим кварталом.

Источник: Jon Peddie Research