Программа Deep-Live-Cam для замены лица в реальном времени во время видеотрансляции захватывает интернет

В последние дни программа Deep-Live-Cam захватила социальные сети. Она создает качественные дипфейки лица в реальном времени.

Программа добавляет дипфейк на основе лица человека к прямой трансляции с вебкамеры, с отслеживанием позы, освещения и выражения лица. Результаты небезупречны, но и имеющийся уровень впечатляет.

Deep-Live-Cam разрабатывалась с конца прошлого года, но недавно проект начал привлекать внимание в интернете. Видео наглядно демонстрирует способность «одеть» лицо Марка Цукерберга, Джорджа Клуни и др.

Some experiments — it works almost flawlessly and it’s totally real-time. Took me 5 minutes to install. pic.twitter.com/Ow0QRF7WOj

— joao (@jay_wooow) August 9, 2024