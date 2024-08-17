Программа Deep-Live-Cam для замены лица в реальном времени во время видеотрансляции захватывает интернет

В последние дни программа Deep-Live-Cam захватила социальные сети. Она создает качественные дипфейки лица в реальном времени.

Программа добавляет дипфейк на основе лица человека к прямой трансляции с вебкамеры, с отслеживанием позы, освещения и выражения лица. Результаты небезупречны, но и имеющийся уровень впечатляет.

Deep-Live-Cam разрабатывалась с конца прошлого года, но недавно проект начал привлекать внимание в интернете. Видео наглядно демонстрирует способность «одеть» лицо Марка Цукерберга, Джорджа Клуни и др.

Some experiments — it works almost flawlessly and it’s totally real-time. Took me 5 minutes to install. pic.twitter.com/Ow0QRF7WOj — joao (@jay_wooow) August 9, 2024

Внезапный всплеск популярности на короткое время подтолкнул проект с открытым кодом в топ трендовых ресурсов GitHub. Открытость и бесплатность делает ПО полностью доступным для любого с минимальными навыками программирования.

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Вызывает беспокойство возможное мошенническое использование Deep-Live-Cam. Программа фактически позволяет пользоваться чужим лицом и открывает множество возможностей для злоупотреблений. Пользователи высказывают мнение, что сейчас уместно иметь какое-то дополнительное подтверждение личности — например, кодовое слово.

Deep-Live-Cam is trending #1 on github. It enables anyone to convert a single image into a LIVE stream deepfake, instant and immediately. pic.twitter.com/yWuHgRaGDp — Del Walker 🇵🇸 (@TheCartelDel) August 12, 2024

Возникновение слова «deepfake» приписывают случаю 2017 года. Пользователь Reddit использовал его как маркер во время демонстрации возможности замены лица порноактеров на лица знаменитостей. Тогда подобные технологии были медленными, дорогими и далекими от работы в реальном времени. Однако сейчас это может сделать фактически любой, с минимумом усилий и затрат.

Преступники уже пользуются подобными средствами. Напомним, в феврале мошенники в Китае во время видеозвонка выдали себя за руководителей компаний, в частности, за финансового директора, и обманом заставили сотрудника перевести более 25 миллионов долларов. Этот сотрудник был единственным реальным человеком на видеоконференции. Недавно в США клонировали голос Джо Байдена и отговаривали людей от голосования на праймериз в Нью-Гемпшире. С появлением программ как Deep-Live-Cam случаи удаленного мошенничества с видео могут стать более распространенными.

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Источник: TechSpot

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