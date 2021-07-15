Рада ухвалила закон про Дія City — він передбачає особливу схему оподаткування для IT-індустрії





Верховна Рада України 15 липня прийняла у другому читанні та в цілому базовий законопроєкт № 4303 про Дія City, який передбачає розбудову віртуальної держави для айтівців з блекджеком та… особливими умовами оподаткування. Документ підтримало 262 народних депутатів.

Дія City

«‎Дія City» — проєкт спеціального правового режиму для IT-індустрії, який включає особливу схему оподаткування та працевлаштування для айтівців, а також особливі преференції для компаній-резидентів. В червні 2020 року Мінцифра запустила сайт проєкту Дія.City, а у вересні була представлена початкова концепція. У листопаді в Раді були зареєстровані необхідні для реалізації ініціативи законопроєкти (№ 4303 та №4305) — ми детально розповідали про них в нашому окремому матеріалі.

25 березня 2021 року Мінцифра провела пресконференцію, де був представлений доопрацьований варіант базового законопроєкту №4303, яка, за словами авторів, враховує більшість побажань ІТ-індустрії та найкращі положення альтернативних проєктів закону №4303-1 та №4303-2. У квітні відбулась презентація оновленої ініціативи.

Законопроєкт № 4303 визначає загальні засади функціонування спеціального режиму Дія City, які поширюються не тільки на резидентів Дія City, а й на всі ІТ-компанії. Серед них:

свобода діяльності — всі резиденти мають право самостійно здійснювати господарську діяльність, а також вибирати форми її організації та співпраці з третіми особами;

невтручання держави — передбачена норма про неприйнятність прямого чи опосередкованого примусу юридичних осіб до набуття статусу резидента Дія City;

презумпція правомірності діяльності резидентів;

стабільність — термін, упродовж якого держава гарантує ІТ-індустрії незмінність умов Дія City, збільшений до 25 років;

формальний характер процедури набуття статусу резидента.

Спеціальний режим Дія City запроваджується як альтернатива поточним умовам. Участь у ньому буде добровільною. Спецрежим не обмежуватиметься територіально, а діятиме по всій країні. Його резидентами можуть стати лише юридичні особи, зареєстровані за українським законодавством. Процедура входження в спецрежим буде максимально простою та чіткою. Вплив держави на резидентів Дія City законодавчо зведений до мінімуму.

Після того, як його підпише президент, закон набере чинності наступного дня після опублікування.

Які умови запроваджує Дія City

На початку червня Рада ухвалила у першому читанні окремий податковий законопроєкт по Дія City — зі змінами до Податкового кодексу.

Нові податкові умови в Дія City

податок на дохід фізичних осіб з 18% знижується до 5%;

єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати;

можливість вибирати, який корпоративний податок сплачувати, — податок на прибуток (18%) чи податок на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%;

можливість вибирати, який корпоративний податок сплачувати, — податок на прибуток (18%) чи податок на виведений капітал (ПнВК) за ставкою 9%; військовий збір становитиме 1,5%.

0% податку на дохід від реалізації фізособою частки в компанії-резиденті Дія City — за умови, якщо вона володіла часткою більше ніж 1 рік;

0% на дохід фізосіб у вигляді дивідендів, які нараховані компанією-резидентом за умови їх виплати не частіше 1 разу на 2 роки;

податкова знижка (з ПДФО) на суму інвестицій в українські стартапи.

Що дасть «‎Дія City»

В Мінцифрі очікують, що завдяки «Дія City» доходи IT-галузі в Україні до 2025 року можуть зрости до $16,5 млрд, кількість робочих місць у галузі зросте до 450 тис., а ІТ-індустрія зможе досягти 10% у ВВП країни (зараз частка становить близько 3,7-4,2%).