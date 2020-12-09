Раджа Кодури показал 3D-ускорители Intel Xe-HP и пообещал «Золотой век GPU» в 2021 году

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Раджа Кодури в своей учётной записи в сервисе микроблогов Twitter подвёл итоги экстраординарного 2020 года в сфере графических технологий Intel.

Недавно Intel анонсировала свой серверный графический процессор на базе архитектуры Xe-LP (коммерциализированный H3C как XG310), который стал первым продуктом Intel на базе Xe для центров обработки данных.Вместе с тем, уже на протяжении двух лет компания делится сведениями о своей архитектуре Xe-HP. Intel уже раскрыла дизайн своей платформы Arctic Sound, которая включает решения с одним, двумя или четырьмя вычислительными элементами.

В новой публикации Раджа Кодури разместил решение H3C рядом с ускорителями Intel Xe-HP, которые уже используются в качестве образцов для клиентов. Фактически мы впервые видим эти ускорители в дискретном форм-факторе PCIe.

A100, Xe LP, RTX 3X, Navi2, MI100, M1 — moved the GPU bar significantly forward, all the way from devices through edge to the data center. Can’t wait to see what developers will do with all of this performance + Xe HP/HPG/HPC in 2021 and beyond — GPU Golden Age… — Raja Koduri (@Rajaontheedge) December 8, 2020

Видеокарты, представленные Koduri, выглядят как однослотовые решения, лишённые активной системы охлаждения. Неясно, какие варианты графических процессоров Xe-HP используются в этих продуктах. Модель справа питается от одного 8-контактного коннектора питания.

Раджа Кодури также с нетерпением ожидает 2021 года, когда разработчики получат в свои руки образцы Xe-HP (на фото), Xe-HPG (будущая игровая архитектура) и Xe-HPC (Ponte Vecchio). Таким образом, в следующем году нас ожидает немало анонсов, связанных с графическими продуктами Intel. Старший вице-президент Intel также считает, что с таким количеством выпусков графических решений мы достигли «Золотого века GPU».

Источник: videocardz