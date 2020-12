Раджа Кодури показал 3D-ускорители Intel Xe-HP и пообещал «Золотой век GPU» в 2021 году

Раджа Кодури в своей учётной записи в сервисе микроблогов Twitter подвёл итоги экстраординарного 2020 года в сфере графических технологий Intel.

Недавно Intel анонсировала свой серверный графический процессор на базе архитектуры Xe-LP (коммерциализированный H3C как XG310), который стал первым продуктом Intel на базе Xe для центров обработки данных.Вместе с тем, уже на протяжении двух лет компания делится сведениями о своей архитектуре Xe-HP. Intel уже раскрыла дизайн своей платформы Arctic Sound, которая включает решения с одним, двумя или четырьмя вычислительными элементами.

В новой публикации Раджа Кодури разместил решение H3C рядом с ускорителями Intel Xe-HP, которые уже используются в качестве образцов для клиентов. Фактически мы впервые видим эти ускорители в дискретном форм-факторе PCIe.

A100, Xe LP, RTX 3X, Navi2, MI100, M1 — moved the GPU bar significantly forward, all the way from devices through edge to the data center. Can’t wait to see what developers will do with all of this performance + Xe HP/HPG/HPC in 2021 and beyond — GPU Golden Age…

