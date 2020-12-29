Разборка аккумуляторов семи разных электромобилей показала, что Tesla всё ещё лидер, но конкуренты сокращают отставание





Электромобили Tesla — безоговорочные лидеры по дальности хода на одном заряде аккумулятора и по этому показателю равных им нет. Однако вскоре это может измениться. Рынок электромобилей становится все более зрелым, и многие автопроизводители начинают использовать аккумуляторы аналогичного химического состава.

Пожалуй, Panasonic, LG Chem, Samsung SDI и CATL — самые видные игроки рынка аккумуляторных батарей на сегодняшний день. Однако крупнейшие автопроизводители инвестируют немалые средства в разработку специфических химических составов для получения конкурирующего преимущества в собственных моделях. Специалисты UBS в рамках соответствущего исследования сравнили аккумуляторные элементы разработки Tesla с решениями партнеров и разработками конкурентов — Volkswagen, General Motors, Toyota, BMW и прочими. По итогам анализа они пришли к выводу, что Tesla все еще лидирует в этой области, конкуренты стремительно сокращают свое отставание, пишет Business Insider со ссылкой на результаты исследования.

«И хотя Tesla продолжает лидировать с наиболее инновационной технологией трансмиссии, ее превосходство в части затрат на изготовление аккумуляторных элементов незначительно и в будущем во многом будет зависеть от новой запатентованной конструкции элементов», — цитирует источник аналитиков Уолл стрит.

На сентябрьском мероприятии Tesla анонсировала цилиндрические элементы нового формата 4680, которые должны обеспечить компании Илона Маска возможность выпустить доступный электромобиль с автопилотом за 25 тыс. долларов к 2024 году. В этих элементах (46 мм — диаметр, 80 мм — высота) используется запатентованная производителем бесконтактная/ширококонтактная (tabless) конструкция, выделяющаяся более низкими значениями внутреннего сопротивления — вместо контактной пластины ток подается через широкий контакт по всему краю полоски электрода. Это позволяет создавать элементы большего размера без каких-либо проблем с перегревом. В то же время массовое производство новых батарей Tesla начнется не раньше 2022 года, а их распространение начнется с Model Y немецкой сборки. По плану, Gigafactory 4 в Бранденбурге должна заработать уже в следующем году.

UBS называет Volkswagen ближайшим соперником Tesla в собственной оценке серийных аккумуляторных элементов.

«Tesla, вероятно, останется эталоном стоимости и технологичности еще на несколько лет, а Volkswagen — быстрее остальных будет сокращать отставание в глобальном масштабе. Его план инвестировать в электрификацию модельного ряда 33 миллиарда евро на протяжении пяти лет до сих пор не имеют себе равных по масштабу».

Volkswagen закупает батареи для своих электромобилей у нескольких вышеупомянутых поставщиков. В то же время немецкий автомобильный концерн не ограничивается покупкой готовых решений, а вкладывает немалые средства в исследования и разработки новых технологий, создавая совместные батарейные предприятия (NorthVolt и QuantumScape), в стремлении сделать собственные элементы лучше и дешевле.

Остается вспомнить, как японские инженеры по итогам разборки Tesla Model 3 заявили, что Tesla в ключевых направлениях опережает Toyota и VW на 6 лет, а глава Audi совсем недавно заявил, что компания Илона Маска на два года опережает всех остальных в критических областях производства электромобилей.