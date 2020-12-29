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Разборка аккумуляторов семи разных электромобилей показала, что Tesla всё ещё лидер, но конкуренты сокращают отставание

Разборка аккумуляторов семи разных электромобилей показала, что Tesla всё ещё лидер, но конкуренты сокращают отставание

Разборка аккумуляторов семи разных электромобилей показала, что Tesla всё ещё лидер, но конкуренты сокращают отставание


Электромобили Tesla — безоговорочные лидеры по дальности хода на одном заряде аккумулятора и по этому показателю равных им нет. Однако вскоре это может измениться. Рынок электромобилей становится все более зрелым, и многие автопроизводители начинают использовать аккумуляторы аналогичного химического состава.

Пожалуй, Panasonic, LG Chem, Samsung SDI и CATL — самые видные игроки рынка аккумуляторных батарей на сегодняшний день. Однако крупнейшие автопроизводители инвестируют немалые средства в разработку специфических химических составов для получения конкурирующего преимущества в собственных моделях. Специалисты UBS в рамках соответствущего исследования сравнили аккумуляторные элементы разработки Tesla с решениями партнеров и разработками конкурентов — Volkswagen, General Motors, Toyota, BMW и прочими. По итогам анализа они пришли к выводу, что Tesla все еще лидирует в этой области, конкуренты стремительно сокращают свое отставание, пишет Business Insider со ссылкой на результаты исследования.

«И хотя Tesla продолжает лидировать с наиболее инновационной технологией трансмиссии, ее превосходство в части затрат на изготовление аккумуляторных элементов незначительно и в будущем во многом будет зависеть от новой запатентованной конструкции элементов», — цитирует источник аналитиков Уолл стрит.

На сентябрьском мероприятии Tesla анонсировала цилиндрические элементы нового формата 4680, которые должны обеспечить компании Илона Маска возможность выпустить доступный электромобиль с автопилотом за 25 тыс. долларов к 2024 году. В этих элементах (46 мм — диаметр, 80 мм — высота) используется запатентованная производителем бесконтактная/ширококонтактная (tabless) конструкция, выделяющаяся более низкими значениями внутреннего сопротивления — вместо контактной пластины ток подается через широкий контакт по всему краю полоски электрода. Это позволяет создавать элементы большего размера без каких-либо проблем с перегревом. В то же время массовое производство новых батарей Tesla начнется не раньше 2022 года, а их распространение начнется с Model Y немецкой сборки. По плану, Gigafactory 4 в Бранденбурге должна заработать уже в следующем году.

UBS называет Volkswagen ближайшим соперником Tesla в собственной оценке серийных аккумуляторных элементов.

«Tesla, вероятно, останется эталоном стоимости и технологичности еще на несколько лет, а Volkswagen — быстрее остальных будет сокращать отставание в глобальном масштабе. Его план инвестировать в электрификацию модельного ряда 33 миллиарда евро на протяжении пяти лет до сих пор не имеют себе равных по масштабу».

Volkswagen закупает батареи для своих электромобилей у нескольких вышеупомянутых поставщиков. В то же время немецкий автомобильный концерн не ограничивается покупкой готовых решений, а вкладывает немалые средства в исследования и разработки новых технологий, создавая совместные батарейные предприятия (NorthVolt и QuantumScape), в стремлении сделать собственные элементы лучше и дешевле.

Остается вспомнить, как японские инженеры по итогам разборки Tesla Model 3 заявили, что Tesla в ключевых направлениях опережает Toyota и VW на 6 лет, а глава Audi совсем недавно заявил, что компания Илона Маска на два года опережает всех остальных в критических областях производства электромобилей.

«Они на два года всех опережают» — глава Audi о технологическом превосходстве Tesla

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