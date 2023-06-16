Redmi 12 получил SoC Helio G88, 50-мегапиксельную камеру и батарею на 5000 мАч

Компания Xiaomi подготовила к выпуску новый смартфон Redmi 12 – новую бюджетную модель, которая приходит на смену прошлогоднему Redmi 11.

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Смартфон Redmi 12 получил дисплей диагональю 6,79 дюйма с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. В устройстве используется процессор MediaTek Helio G88. Конфигурация может включать 4 или 8 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью 128 или 256 ГБ. Также есть слот для установки карты памяти microSD.

На задней панели Redmi 12 доступна тройная камера. Она включает 50-мегапиксельный главный модуль, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный макро модуль. В круглом отверстии дисплея расположилась 8-мегапиксельная фронтальная камера.

Новинка оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч. Поддерживается зарядка мощностью 18 Вт. В устройстве доступен сканер отпечатков пальцев на боковой грани корпуса и звуковой разъём для наушников. Корпус обеспечивает защиту от брызг по стандарту IP53. В качестве операционной системы служит MIUI 14 на базе Android 13.

Новый смартфон Redmi 12 уже поступил в продажу в Таиланде по цене около $153 за конфигурацию 8/128 ГБ памяти. Как ожидается, в Европе новинка будет продаваться по цене от €199.

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Источник: gsmarena