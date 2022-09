Samsung выпустила обновления One UI 4.1.1 и One UI Watch 4.5 — функциональные обновления для складных смартфонов и умных часов

Складные смартфоны и умные часы Samsung предыдущих поколений в скором времени получат обновление до последних версий прошивки One UI. Благодаря этому владельцы таких устройств смогут воспользоваться новыми функциями, такими как жесты многозадачности, оптимизация для устройств с большим экраном, улучшения собственных приложений и панель задач в стиле ПК. Для умных часов Galaxy станут доступны новые циферблаты и настройки.

Прошивка Samsung One UI 4.1.1 основана на ОС Android 12L. Впервые она появилась на устройствах Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4. Теперь Samsung начала глобальное развёртывание обновления One UI 4.1.1 для моделей Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Также было подтверждено, что Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold также получат обновление до версии One UI 4.1.1, но конкретные сроки его выхода пока не называются.

С новой версией прошивки владельцы старых устройств смогут пользоваться панелью задач, которая позволяет быстро переключаться между приложениями и перетаскивать приложения для создания разделённого представления. Новый жест двумя пальцами также доступен для целей многозадачности, позволяя мгновенно переключать полноэкранные приложения во всплывающие окна или разделять экран пополам. Ещё обновление приносит возможность изменять настройки, совершать звонки, перезванивать на пропущенные вызовы и отвечать на сообщения (используя преобразование голоса в текст) с внешнего экрана. Функция Rear Cam Selfie позволит создавать автопортреты при помощи основной камеры.

Версия оболочки One UI Watch 4.5 впервые появилась на умных часах Galaxy Watch 5, а теперь также становится доступна владельцам предыдущих моделей Galaxy Watch 4 и Galaxy Watch 4 Classic. Она приносит 6 новых интерактивных циферблатов, дополнительные настройки, а также новую QWERTY-клавиатуру. Samsung не сообщила дату выпуска One UI Watch 4.5.

Дополнительно Samsung подтвердила, что умные часы Galaxy Watch 3 и Galaxy Watch Active 2 получат отдельное обновление прошивки примерно в конце сентября. Оно предоставит «избранные функции» из One UI Watch 4.5, такие, как 2 новых циферблата, анализ храпа и поддержку измерения артериального давления и ЭКГ в приложении Samsung Health Monitor.

