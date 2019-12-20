Новости
Сервис курьерской доставки Glovo привлек 150 млн евро инвестиций, получив статус «единорога»

Сервис курьерской доставки Glovo привлек 150 млн евро инвестиций, получив статус «единорога»

Сервис курьерской доставки Glovo привлек 150 млн евро инвестиций, получив статус «единорога»


Сервис курьерской доставки Glovo, который год назад начал работать в Украине, объявил о завершении раунда финансирования серии E на сумму 150 млн евро и получении статуса «единорога».

Последний раунд инвестиций возглавила компания Mubadala, при поддержке предыдущих инвесторов Drake Enterprises, Idinvest и Lakestar. Заключительная серия инвестиций сделав Glovo вторым частным бизнесом в Испании, который оценивается в более чем в $1 млрд. За последнее время стартап из Барселоны укрепил свои позиции в странах Европы, Латинской Америки и Африки, став одним из ведущих игроков на рынке в 24 из 26 стран, где уже работает сервис.

Недавно компания вышла на польский рынок, приобретя местную платформу PizzaPortal за 35 млн евро, и инвестирует в создание своего второго технологического центра в Варшаве. Компания планирует расширить глобальную технологическую команду, наняв еще 300 специалистов на позиции технологического и инженерного направления к середине 2020 года, учитывая 40 квалифицированных инженеров и 50 технических и продуктовых экспертов, которые будут работать в новом варшавском офисе.

Стартап планирует продолжить совершенствование работы сервиса, путем оптимизации и улучшения пользовательского опыта приложении, сокращение времени ожидания для курьеров и пользователей, открытие «dark stores» и «cook rooms».

Сервис Glovo работает в более чем 200 городах 26 стран мира. Первым городом присутствия в Украине стал Киев, затем сервис появился в Харькове, Днепре, Одессе, Львове, Виннице, Запорожье, Николаеве, Чернигове, Полтаве, Херсоне, Черкассах и Житомире.

Источник: Glovo

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить