Системные требования переиздания WarCraft 3: Reforged

Уже завтра, 28 января состоится полноценный релиз ремейка культовой стратегии WarCraft 3: Reforged — для игроков из Украины игра станет доступна в ночь с 28-го на 29 января (в 1:00 по киевскому времени). Накануне релиза Blizzard обнародовала минимальные и рекомендуемые системные требования.

Напомним, Blizzard анонсировала Warcraft 3: Reforged еще на Blizzcon 2018 и планировала зарелизить до конца 2019 года, но немного не уложились в сроки. И вот, ожидание подошло к концу.

Судя по опубликованным ниже требованиям, игра не потребует мощного «железа» и легко пойдет даже на бюджетных сборках.

Минимальные системные требования WarCraft 3: Reforged:

ОС: Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 (64-bit);

Процессор: Intel Core i3-530 или AMD Phenom II X4 910;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTS 450 или AMD Radeon HD 5750;

Оперативная память: 4 ГБ;

Свободное место на диске: 30 ГБ;

Широкополосное интернет-соединение.

Рекомендуемые системные требования WarCraft 3: Reforged:

ОС: Windows 10 (64-bit);

Процессор: Intel Core i5-6400 или AMD Ryzen 7 1700X;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или AMD Radeon R9 280X;

Оперативная память: 8 ГБ;

Свободное место на диске: 30 ГБ;

Широкополосное интернет-соединение.

Warcraft III: Reforged включает как оригинальную сюжетную кампанию Reign of Chaos, так и дополнение The Frozen Throne. Изначально Blizzard хотела адаптировать в ремейке некоторые сюжетные линии под события World of Warcraft, включая историю Сильваны Ветрокрылой, но в итоге от этой идеи отказались. Ремейк предложит не только обновленную графику и редактор карт, но также переработанный геймплей, более сбалансированную систему матчмейкинга и прочие новые функции, добавленные в лаунчер Battle.Net с момента выхода оригинальной части.

Источник: Battle.net