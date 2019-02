Смартфон Samsung Galaxy M30 должен быть представлен уже завтра

Индийский инсайдер Ишан Агарвал, регулярно снабжающий общественность достоверной информацией о новинках IT-индустрии, раскрыл дату анонса горячо ожидаемого бюджетного смартфона Samsung. Конечно же, речь о модели Samsung Galaxy M30. Если верить инсайдеру, новинка будет представлена в Индии уже завтра, а ее продажи в этой стране начнутся 5 марта этого года. Позже география продаж устройства расширится другими странами.

Напомним, сейчас старшей моделью в новоиспеченной линейке бюджетных смартфонов Samsung является Galaxy M20, старт продаж которой в Украине многие ожидают с большим нетерпением. Буквально вчера стало известно, что купить Galaxy M20 в Украине можно будет с 1 марта, но количество смартфонов, предлагающихся по акционной сниженной цене в 5 555 грн, будет ограничено.

Exclusive: The Samsung Galaxy M30 First sale in India will be on 5th March, at 12 Noon. As you all know already, the phone will launch tomorrow at 6pm. #GalaxyM30 #IM3XPOWERD pic.twitter.com/oiJOdoNiHp

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) February 26, 2019