Sony удаляет Marvel’s Spider-Man из каталога PS Plus – подписчики Extra и Premium могут сыграть в приключенческий экшн до 15 мая

В апреле Sony традиционно обновляет содержимое своего хранилища PlayStation Plus – в каталоге появится десяток хороших дополнений, в частности Dishonored и Doom Eternal, и вместе с тем исчезнет несколько игр, включая Marvel’s Spider-Man.

PlayStation Plus – это услуга подписки от Sony, которая предоставляет доступ к большому перечню игр за ежемесячную плату. Есть три разных уровня подписки — Essential за $10, Extra за $15 и Premium за $18. Каталог обновляется каждый месяц, и в апрельском дополнении, кроме ежемесячных базовых предложений PS Plus, появятся такие названия как Kena: Bridge of Spirits, вышеупомянутые Dishonored и Doom Eternal, Riders Republic и Wolfenstein 2: The New Colossus.

Мелким шрифтом в публикации Sony указан список игр, которые исчезнут из хранилища уже с 15 мая. Marvel’s Spider-Man, NBA 2K Playgrounds 2 и Resident Evil – одни из них. Ознакомиться с полным перечнем игр, которые вскоре могут быть удалены, можно в разделе «Последний шанс сыграть» на странице PlayStation Plus.

Напомним, что подписчики базового уровня PS Plus получают доступ только к ежемесячным играм – тогда как те, кто платит за любой другой уровень, еще и получают доступ к каталогу игр PlayStation, содержащему до 400 названий.

Эта практика Sony не предвещает ничего хорошего для поклонников PlayStation, особенно если сравнивать ее с Xbox Game Pass – которая, как правило, добавляет и хранит первые игры в своем хранилище навсегда (такие, как Halo Infinite, Minecraft и самые популярные игры Bethesda).

В марте 2022 года генеральный директор Sony заявил, что добавление собственных названий издателя в каталог игр PS Plus приведет к снижению качества основных игр PlayStation. Тем временем Xbox признала, что из-за Game Pass компания теряет деньги.

Ниже приведен полный перечень названий из апрельского обновления PS Plus:

PS Plus Extra и Premium

Bassmaster Fishing

Doom Eternal

The Evil Within

Кена: Bridge of Spirits

Monster Boy and the Cursed Kingdom

Paradise Killer

Riders Republic

Sackboy: A Big Adventure

Slay the Spire

Wolfenstein: The Old Blood

Wolfenstein 2: The New Colossus

PlayStation Premium (Classics)