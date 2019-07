Spotify выпустил облегченную версию приложения для Android размером менее 10 МБ

Самый популярный потоковый музыкальный сервис в мире — Spotify — сегодня выпустил облегченную версию фирменного приложения для Android. Само приложение так и называется Spotify Lite. Как и другие подобные Lite-версии приложений, Spotify Lite предназначено для владельцев смартфонов со слабой аппаратной начинкой и дорогими тарифными планами с предоплаченным лимитом трафика и медленным мобильным интернетом. Иными словами, приложение явно создавалось с прицелом на развивающиеся страны.

Само собой, оптимизированная версия Spotify занимает меньше места. Размер приложения (установочного файла) составляет меньше 10 МБ, тогда как обычный клиент Spotify «весит» более 100 МБ. Главная особенность Spotify Lite — функция отслеживания мобильного трафика с возможностью установки лимита по объему, которая может быть полезна тем, кто хочет избежать перерасхода выделенного в рамках тарифного плана объема трафика и появления дополнительных расходов. Также Spotify Lite позволяет легко управлять сохраняемыми (кэшируемыми) на телефоне данными и очищать их одним касанием при необходимости.

Еще одно отличие Spotify Lite от обычной версии заключается в дизайне — пользовательские библиотеки в Lite заменяются разделом избранное, где находятся все сохраненные песни и плейлисты.

В компании Spotify говорят, что Spotify Lite призвано дополнить основное приложение Spotify, предоставив пользователям возможность выбрать «что подходит [им] лучше». Приложение Spotify Lite будет работать на любом устройстве под управлением Android версии 4.3 и выше.

Отметим, что Spotify — лишь последнее имя в достаточно длинном списке крупных технологических компаний, выпустивших облегченные версии своих основных приложений в стремлении увеличить свое присутствие на развивающих странах с медленным мобильным интернетом и дорогими тарифными планами. Например, Facebook ранее выпустила Facebook Lite, Messenger Lite и Instagram Lite, Uber предложил Lite-версию своего приложения, а у Google есть специальная версия операционной системы Android Go (или Go Edition) для бюджетных смартфонов и целых пакет фирменных приложений. Недавно мы рассказывали, что число установок одного из самых популярных (Google Go) превысило 100 млн.

Источник: The Verge и Play Store