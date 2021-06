Spotify запускает персонализированные визуальные списки на основании предпочтений пользователей

У сервиса Spotify есть ежегодная пользовательская подборка музыкальных предпочтений под названием Wrapped. Теперь же компания объявила о запуске нового цифрового инструмента под названием Only You, который предоставит пользователям персонализированные списки воспроизведения в форме, доступной для совместного использования.

В приложении Spotify появилась функция Only You. Она предоставит пользователям множество списков воспроизведения и данных, основанных на их привычках прослушивания музыки. Ещё одна новая функция под названием Blend позволит двум друзьям автоматически объединить свои музыкальные вкусы в общий список воспроизведения.

Новый интерфейс предоставит различные визуализированные подборки, включая Your Dream Dinner Party, Your Artist Pairs, Your Audio Birth Chart, Sun artist, Moon artist, Rising artist. В каждом из них содержатся специфические сборники с разными параметрами. Некоторые из этих подборок будут обновляться ежедневно, другие – не так часто.

Во время прошлогоднего выпуска подборок Wrapped, когда Spotify предлагает пользователям годовой обзор данных об их предпочтениях прослушивания, стоимость акций компании возросла на 16%, а приложение быстро поднялось в рейтинге App Store. Очевидно, компания пытается повторить этот успех и создать ажиотаж с помощью другого предложения по визуализации данных о прослушивании.

