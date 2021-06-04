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Spotify запускает персонализированные визуальные списки на основании предпочтений пользователей

Spotify запускает персонализированные визуальные списки на основании предпочтений пользователей

Spotify запускает персонализированные визуальные списки на основании предпочтений пользователей


У сервиса Spotify есть ежегодная пользовательская подборка музыкальных предпочтений под названием Wrapped. Теперь же компания объявила о запуске нового цифрового инструмента под названием Only You, который предоставит пользователям персонализированные списки воспроизведения в форме, доступной для совместного использования.

В приложении Spotify появилась функция Only You. Она предоставит пользователям множество списков воспроизведения и данных, основанных на их привычках прослушивания музыки. Ещё одна новая функция под названием Blend позволит двум друзьям автоматически объединить свои музыкальные вкусы в общий список воспроизведения.

Spotify запускает персонализированные визуальные списки на основании предпочтений пользователей

Новый интерфейс предоставит различные визуализированные подборки, включая Your Dream Dinner Party, Your Artist Pairs, Your Audio Birth Chart, Sun artist, Moon artist, Rising artist. В каждом из них содержатся специфические сборники с разными параметрами. Некоторые из этих подборок будут обновляться ежедневно, другие – не так часто.

Во время прошлогоднего выпуска подборок Wrapped, когда Spotify предлагает пользователям годовой обзор данных об их предпочтениях прослушивания, стоимость акций компании возросла на 16%, а приложение быстро поднялось в рейтинге App Store. Очевидно, компания пытается повторить этот успех и создать ажиотаж с помощью другого предложения по визуализации данных о прослушивании.

Источник: The Verge

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