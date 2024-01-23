Новости Софт 23.01.2024 в 13:51 comment views icon

Список смартфонов Motorola, которые получат обновление до Android 14

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Некоторые компании, такие как Samsung, уже почти завершили выпуск обновления до Android 14 для десятков своих устройств. Однако Motorola к этому времени лишь определилась с перечнем моделей, которые в будущем получат новую версию ОС.

Следует отметить, что Motorola не подготовила список устройств, для которых выйдет Android 14. Пользователям приходится заходить на сайт, открывать страницу своей модели и уже там искать информацию о том, стоит ли ожидать выхода обновления с новой версией ОС.

К счастью, ресурс YTECHB подготовил удобочитаемый список смартфонов Motorola, для которых предусмотрено обновление до Android 14. Однако производитель не уточняет сроки выпуска такого обновления. Потому мы имеем перечень смартфонов, но без какой-либо информации о том, когда начнется развертывание новой ОС.

Серия Motorola Razr:

  • Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ 2023
  • Motorola Razr 40 / Razr 2023
  • Motorola Razr 2022

Серия Motorola Edge:

  • Motorola Edge+ (2023)
  • Motorola Edge (2023)
  • Motorola Edge (2022)
  • Motorola Edge+ 5G UW 2022
  • Motorola Edge 40 Pro
  • Motorola Edge 40 Neo
  • Motorola Edge 40
  • Motorola Edge 30 Ultra
  • Motorola Edge 30 Pro / Motorola Edge+ (2022)
  • Motorola Edge 30 Neo
  • Motorola Edge 30 Fusion
  • Motorola Edge 30

Серия Motorola G:

  • Moto G (2023)
  • Moto G Stylus 5G (2023)
  • Moto G Stylus (2023)
  • Moto G Power 5G
  • Moto G84
  • Moto G54
  • Moto G73
  • Moto G53
  • Moto G23
  • Moto G14

Другие:

  • Motorola ThinkPhone

Пока что лишь смартфон Moto G53 получил обновление до Android 14, а для Moto G54 доступна бета-версия новой ОС через Motorola Feedback Network, так что тестирование еще продолжается.

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Также можно предположить, что в будущем перечень устройств будет расширен.

Источник: gsmarena

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