Список смартфонов Motorola, которые получат обновление до Android 14

Некоторые компании, такие как Samsung, уже почти завершили выпуск обновления до Android 14 для десятков своих устройств. Однако Motorola к этому времени лишь определилась с перечнем моделей, которые в будущем получат новую версию ОС.
Следует отметить, что Motorola не подготовила список устройств, для которых выйдет Android 14. Пользователям приходится заходить на сайт, открывать страницу своей модели и уже там искать информацию о том, стоит ли ожидать выхода обновления с новой версией ОС.
К счастью, ресурс YTECHB подготовил удобочитаемый список смартфонов Motorola, для которых предусмотрено обновление до Android 14. Однако производитель не уточняет сроки выпуска такого обновления. Потому мы имеем перечень смартфонов, но без какой-либо информации о том, когда начнется развертывание новой ОС.
Серия Motorola Razr:
- Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ 2023
- Motorola Razr 40 / Razr 2023
- Motorola Razr 2022
Серия Motorola Edge:
- Motorola Edge+ (2023)
- Motorola Edge (2023)
- Motorola Edge (2022)
- Motorola Edge+ 5G UW 2022
- Motorola Edge 40 Pro
- Motorola Edge 40 Neo
- Motorola Edge 40
- Motorola Edge 30 Ultra
- Motorola Edge 30 Pro / Motorola Edge+ (2022)
- Motorola Edge 30 Neo
- Motorola Edge 30 Fusion
- Motorola Edge 30
Серия Motorola G:
- Moto G (2023)
- Moto G Stylus 5G (2023)
- Moto G Stylus (2023)
- Moto G Power 5G
- Moto G84
- Moto G54
- Moto G73
- Moto G53
- Moto G23
- Moto G14
Другие:
- Motorola ThinkPhone
Пока что лишь смартфон Moto G53 получил обновление до Android 14, а для Moto G54 доступна бета-версия новой ОС через Motorola Feedback Network, так что тестирование еще продолжается.
Также можно предположить, что в будущем перечень устройств будет расширен.
Источник: gsmarena