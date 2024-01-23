Список смартфонов Motorola, которые получат обновление до Android 14

Некоторые компании, такие как Samsung, уже почти завершили выпуск обновления до Android 14 для десятков своих устройств. Однако Motorola к этому времени лишь определилась с перечнем моделей, которые в будущем получат новую версию ОС.

Следует отметить, что Motorola не подготовила список устройств, для которых выйдет Android 14. Пользователям приходится заходить на сайт, открывать страницу своей модели и уже там искать информацию о том, стоит ли ожидать выхода обновления с новой версией ОС.

К счастью, ресурс YTECHB подготовил удобочитаемый список смартфонов Motorola, для которых предусмотрено обновление до Android 14. Однако производитель не уточняет сроки выпуска такого обновления. Потому мы имеем перечень смартфонов, но без какой-либо информации о том, когда начнется развертывание новой ОС.

Серия Motorola Razr:

Motorola Razr 40 Ultra / Razr+ 2023

Motorola Razr 40 / Razr 2023

Motorola Razr 2022

Серия Motorola Edge:

Motorola Edge+ (2023)

Motorola Edge (2023)

Motorola Edge (2022)

Motorola Edge+ 5G UW 2022

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro / Motorola Edge+ (2022)

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30

Серия Motorola G:

Moto G (2023)

Moto G Stylus 5G (2023)

Moto G Stylus (2023)

Moto G Power 5G

Moto G84

Moto G54

Moto G73

Moto G53

Moto G23

Moto G14

Другие:

Motorola ThinkPhone

Пока что лишь смартфон Moto G53 получил обновление до Android 14, а для Moto G54 доступна бета-версия новой ОС через Motorola Feedback Network, так что тестирование еще продолжается.

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Также можно предположить, что в будущем перечень устройств будет расширен.

Источник: gsmarena