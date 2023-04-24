Star Wars Jedi: Survivor и не только: во что поиграть на этой неделе?

На этой неделе издатели и разработчики подготовили несколько новых релизов. Мы выбрали интересные проекты и предлагаем вам определиться с тем, во что можно поиграть в ближайшие дни на разных платформах.
Shadows of Doubt [ПК] – 24 апреля
Научно-фантастический стелс-детектив рассказывает о событиях сверхиндустриализованной альтернативной реальности. Игроку предстоит использовать различные специальные устройства для поиска улик и раскрытия преступлений на улицах города, погрязшего в преступности и коррупции.
Afterimage [ПК, PS5, XBOX SERIES X|S, PS4, XBOX ONE, Switch] – 25 апреля
Эта нарисованная вручную метроидвания перенесет игрока в фэнтезийный мир Энгардин, разделенный на более чем 15 различных зон. И теперь в роли искателя приключений нужно будет изучать мифы и легенды каждой области, чтобы выяснить местные секреты.
Strayed Lights [ПК, PS5, XBOX SERIES X|S, PS4, XBOX ONE, Switch] – 25 апреля
Это атмосферный приключенческий боевик, действие которого происходит в загадочном мире. Игроку предстоит бороться за выживание и развитие крошечной искры, стремящейся вырасти. При этом предстоит сражаться с гигантскими тварями и раскрыть историю новорожденного света.
Trinity Trigger [ПК] – 25 апреля
Ролевая игра, сочетающая в себе внешний вид культовых ролевых игр 90-х с современным акцентом на динамичные, настраиваемые бои. В роли Циана, обремененного богами мантией Воина Хаоса, игроки отправятся в приключение, чтобы бросить вызов судьбе и спасти Тринитию. Играть можно в одиночку или с друзьями в локальном кооперативном режиме.
Desta: The Memories Between [ПК] – 26 апреля
Стратегическая игра от создателей Monument Valley, в которой игрок попадает в таинственный мир грез. Она комбинирует повествование с командной тактикой и геймплеем, основанном на физическом взаимодействии.
Evil Dead: The Game — Game of the Year Edition [ПК, PS5, XBOX SERIES X|S, PS4, XBOX ONE] – 26 апреля
Команде из четырех выживших предстоит исследовать местность, собирать припасы, мастерить различные вещи, бороться со страхом и искать ключевые предметы, чтобы закрыть брешь между мирами. Игра включает элементы кооперативной игры и PVP. В издание Game of the Year Edition игры Evil Dead: The Game вошли материалы из шести дополнений.
Honkai: Star Rail [ПК] – 26 апреля
Это игра в жанре action-adventure с открытым миром и элементами RPG и освоения космоса. Игроку предстоит управлять одним из четырех персонажей, входящих в команду.
Velocity Noodle [PS4, XBOX ONE, Switch] – 27 апреля
2D-платформер, в котором предстоит заниматься доставкой еды в футуристичном пиксельном городе. Нужно бегать, прыгать, телепортироваться, скользить и прокладывать наилучшие маршруты, чтобы доставить лапшу за рекордное время.
Zoria: Age of Shattering [ПК] – 27 апреля
Отрядная тактическая ролевая игра с пошаговыми боями, действие которой происходит в фэнтезийном мире Зория. Игроку нужно возглавить команду из четырех героев с уникальными навыками и способностями. Каждый член команды вносит свой вклад в сражения.
Nuclear Blaze [PS4, XBOX ONE, Switch] – 28 апреля
2D-игра о тушении пожаров с такими неприятностями, как разрушительные взрывы, детонирующие стены и спринклеры. Игроку в роли пожарного нужно пробиться через загадочное сооружение и постараться удержать пламя под контролем.
Star Wars Jedi: Survivor [ПК, PS5, XBOX SERIES X|S] – 28 апреля
Игра Star Wars Jedi: Survivor является прямым продолжением Star Wars Jedi: Fallen Order 2019 года. Сюжет разворачивается через 5 лет после событий Fallen Order. Главным персонажем снова стал джедай Кэл Кестис, который ищет безопасное убежище вдали от досягаемости Империи.