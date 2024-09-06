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Косплеер сказала, что хотела бы остаться в образе из фильма «Чужой» навсегда.

5 сентября в Токио прошло промо-мероприятие фильма «Чужой: Ромул», который выходит в японский прокат уже сегодня. Главной звездой события стала певица и телеведущая Кен Наоко, которая появилась перед публикой в образе ксеноморфа — финальной формы Чужого.

Singer Ken Naoko took part in a promotional event for the premiere of «Alien: Romulus» with appropriate costume and make-up. https://t.co/mB9UbfhdxW pic.twitter.com/wn0eQdqieY — Mulboyne (@Mulboyne) September 5, 2024

Кен Наоко потратила три часа на создание образа ксеноморфа. Певица призналась, что давно мечтала о таком перевоплощении:

«Я очень люблю «Чужого». Мне так нравится этот образ, что я хотела бы остаться в нем навсегда. Когда смотрю в зеркало, даже не узнаю себя».

Фотографии с презентации «Чужого: Ромул» в Японии вызвали оживленную реакцию пользователей Reddit. Интернет-сообщество активно обсуждало необычный костюм ксеноморфа, в котором появилась Кен Наоко. Комментарии варьировались от удивления до восторга и юмора. Вот некоторые из них:

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«Это настолько страшно, что мой обезьяний мозг сейчас просто сходит с ума»

«Этот косплей немного слишком анатомически точен на мой вкус»

«Почему это пугает больше, чем обычный ксеноморф?!»»

«Хотел бы я так выглядеть. Я устал от стандартов красоты. Почему я не могу быть ею?

«Чужой: Ромул» — это продолжение культовой франшизы «Чужой», которая началась в 1979 году. Новый фильм рассказывает историю молодых людей, которые столкнулись с опасными инопланетными существами. Режиссером ленты выступил Феде Альварес, известный по фильму ужасов «Не дыши», а продюсером — создатель вселенной «Чужого» Ридли Скотт.

Источник: Cinematoday

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