Косплеер сказала, что хотела бы остаться в образе из фильма «Чужой» навсегда.

5 сентября в Токио прошло промо-мероприятие фильма «Чужой: Ромул», который выходит в японский прокат уже сегодня. Главной звездой события стала певица и телеведущая Кен Наоко, которая появилась перед публикой в образе ксеноморфа — финальной формы Чужого.

Singer Ken Naoko took part in a promotional event for the premiere of «Alien: Romulus» with appropriate costume and make-up. https://t.co/mB9UbfhdxW pic.twitter.com/wn0eQdqieY

— Mulboyne (@Mulboyne) September 5, 2024