Косплеер сказала, что хотела бы остаться в образе из фильма «Чужой» навсегда.
5 сентября в Токио прошло промо-мероприятие фильма «Чужой: Ромул», который выходит в японский прокат уже сегодня. Главной звездой события стала певица и телеведущая Кен Наоко, которая появилась перед публикой в образе ксеноморфа — финальной формы Чужого.
Singer Ken Naoko took part in a promotional event for the premiere of «Alien: Romulus» with appropriate costume and make-up. https://t.co/mB9UbfhdxW pic.twitter.com/wn0eQdqieY
— Mulboyne (@Mulboyne) September 5, 2024
Кен Наоко потратила три часа на создание образа ксеноморфа. Певица призналась, что давно мечтала о таком перевоплощении:
«Я очень люблю «Чужого». Мне так нравится этот образ, что я хотела бы остаться в нем навсегда. Когда смотрю в зеркало, даже не узнаю себя».
Фотографии с презентации «Чужого: Ромул» в Японии вызвали оживленную реакцию пользователей Reddit. Интернет-сообщество активно обсуждало необычный костюм ксеноморфа, в котором появилась Кен Наоко. Комментарии варьировались от удивления до восторга и юмора. Вот некоторые из них:
- «Это настолько страшно, что мой обезьяний мозг сейчас просто сходит с ума»
- «Этот косплей немного слишком анатомически точен на мой вкус»
- «Почему это пугает больше, чем обычный ксеноморф?!»»
- «Хотел бы я так выглядеть. Я устал от стандартов красоты. Почему я не могу быть ею?
«Чужой: Ромул» — это продолжение культовой франшизы «Чужой», которая началась в 1979 году. Новый фильм рассказывает историю молодых людей, которые столкнулись с опасными инопланетными существами. Режиссером ленты выступил Феде Альварес, известный по фильму ужасов «Не дыши», а продюсером — создатель вселенной «Чужого» Ридли Скотт.
Жуткая сцена из-за кулис «Чужой: Ромул», которую трудно развидеть
Источник: Cinematoday
Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: