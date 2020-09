Свежие тесты позволяют оценить GeForce RTX 3080 в играх — на 24% быстрее GeForce RTX 2080 Ti и на 37% — GeForce RTX 2080 Super

Срок официального информационного эмбарго на публикацию обзоров и результатов тестирования видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition истекает в ближайший понедельник. Тем не менее, уже появляются публикации, позволяющие ознакомиться с результатами тестов производительности можно на несколько дней раньше официально разрешённого срока.

Ресурс videocardz поделился обобщёнными результатами тестирования видеокарты GeForce RTX 3080 Founders Edition. В основном, речь идёт о синтетических тестах, но также представлена информация и о результатах в двух играх. Все тесты проводились с одной и той же версией драйверов (456.16). Видеокарты не подвергались заводскому разгону и функционировали на референсных частотах. В публикации представлены результаты, полученные на системах с 10-ядерным процессором Intel Core i9-10900K.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Performance (Graphics) 3DM Fire Strike. 3DM Fire Strike 3DM Fire Strike 3DMark Time Spy 3DMark Time Spy Port Royal Perf. (1080p) Extreme (1440p) Ultra (2160p) 1440p Extreme (2160p) 1440p (Total) RTX 3080 42761 21260 10862 17819 8863 11412 RTX 2080 Ti 34030 16405 8010 14030 6503 8590 RTX 2080S 28597 13685 6669 11498 5268 6925 RTX 2070S 22591 11805 6135 10350 4850 5890 RTX 2060S 20530 10708 6135 9420 4430 5142 Проценты RTX 3080 100% 100% 100% 100% 100% 100% RTX 2080 Ti 80% 77% 74% 79% 73% 75% RTX 2080S 67% 64% 61% 65% 59% 61% RTX 2070S 53% 56% 56% 58% 55% 52% RTX 2060S 48% 50% 55% 53% 50% 45%

В среднем, в синтетических тестах видеокарта GeForce RTX 2080 Ti оказывается на 24% медленнее новинки в лице GeForce RTX 3080. Модель GeForce RTX 2080 SUPER отстаёт на 37%, GeForce RTX 2070 SUPER – на 45%, GeForce RTX 2070 SUPER – на 50%.

Shadow of the Tomb Raider (кадры в секунду) 1440p MaxQ 1440p MaxQ RTX DLSS 2160p MaxQ 2160p MaxQ RTX DLSS RTX 3080 149 158 84 103 RTX 2080 Ti 115 129 63 84 RTX 2080S 100 112 51 72 RTX 2070S 87 97 44 61 RTX 2060S 74 84 39 54 Проценты RTX 3080 100% 100% 100% 100% RTX 2080 Ti 77% 82% 75% 82% RTX 2080S 67% 71% 61% 70% RTX 2070S 59% 61% 53% 59% RTX 2060S 50% 53% 47% 53%

Для сравнения видеокарт в играх использовались два проекта. Игра The Shadow Of The Tomb Raider поддерживает технологии NVIDIA RTX и DLSS. Так что она позволяет увидеть, насколько повышается производительность при совместном использовании этих технологий.

FarCry New Dawn (кадры в секунду) 1080p UHQ 1440p UHQ 2160p UHQ RTX 3080 132 129 97 RTX 2080 Ti 129 122 79 RTX 2080S 128 111 65 RTX 2070S 121 102 59 RTX 2060S 118 94 52 Проценты RTX 3080 100% 100% 100% RTX 2080 Ti 98% 94% 81% RTX 2080S 97% 86% 67% RTX 2070S 92% 79% 61% RTX 2060S 89% 73% 53%

Игра FarCry New Dawn демонстрирует, насколько незначительным является прирост производительности видеокарты GeForce RTX 3080 при использовании разрешения Full HD. В таком случае разрыв в производительности между старшим и младшим участником тестирования составляет всего лишь 11%. Но при повышении разрешения 1440p и 2160p разрыв увеличивается.

Источник: Videocardz