Новости
Свежие тесты позволяют оценить GeForce RTX 3080 в играх — на 24% быстрее GeForce RTX 2080 Ti и на 37% — GeForce RTX 2080 Super

Свежие тесты позволяют оценить GeForce RTX 3080 в играх — на 24% быстрее GeForce RTX 2080 Ti и на 37% — GeForce RTX 2080 Super

Свежие тесты позволяют оценить GeForce RTX 3080 в играх — на 24% быстрее GeForce RTX 2080 Ti и на 37% — GeForce RTX 2080 Super


Срок официального информационного эмбарго на публикацию обзоров и результатов тестирования видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition истекает в ближайший понедельник. Тем не менее, уже появляются публикации, позволяющие ознакомиться с результатами тестов производительности можно на несколько дней раньше официально разрешённого срока.

Ресурс videocardz поделился обобщёнными результатами тестирования видеокарты GeForce RTX 3080 Founders Edition. В основном, речь идёт о синтетических тестах, но также представлена информация и о результатах в двух играх. Все тесты проводились с одной и той же версией драйверов (456.16). Видеокарты не подвергались заводскому разгону и функционировали на референсных частотах. В публикации представлены результаты, полученные на системах с 10-ядерным процессором Intel Core i9-10900K.

NVIDIA GeForce RTX 3080 Performance (Graphics)
3DM Fire Strike.3DM Fire Strike3DM Fire Strike3DMark Time Spy3DMark Time SpyPort Royal
Perf. (1080p)Extreme (1440p)Ultra (2160p)1440pExtreme (2160p)1440p (Total)
RTX 308042761212601086217819886311412
RTX 2080 Ti340301640580101403065038590
RTX 2080S285971368566691149852686925
RTX 2070S225911180561351035048505890
RTX 2060S20530107086135942044305142
Проценты
RTX 3080100%100%100%100%100%100%
RTX 2080 Ti80%77%74%79%73%75%
RTX 2080S67%64%61%65%59%61%
RTX 2070S53%56%56%58%55%52%
RTX 2060S48%50%55%53%50%45%

В среднем, в синтетических тестах видеокарта GeForce RTX 2080 Ti оказывается на 24% медленнее новинки в лице GeForce RTX 3080. Модель GeForce RTX 2080 SUPER отстаёт на 37%, GeForce RTX 2070 SUPER – на 45%, GeForce RTX 2070 SUPER – на 50%.

Shadow of the Tomb Raider (кадры в секунду)
1440p MaxQ1440p MaxQ RTX DLSS2160p MaxQ2160p MaxQ RTX DLSS
RTX 308014915884103
RTX 2080 Ti1151296384
RTX 2080S1001125172
RTX 2070S87974461
RTX 2060S74843954
Проценты
RTX 3080100%100%100%100%
RTX 2080 Ti77%82%75%82%
RTX 2080S67%71%61%70%
RTX 2070S59%61%53%59%
RTX 2060S50%53%47%53%

Для сравнения видеокарт в играх использовались два проекта. Игра The Shadow Of The Tomb Raider поддерживает технологии NVIDIA RTX и DLSS. Так что она позволяет увидеть, насколько повышается производительность при совместном использовании этих технологий.

FarCry New Dawn (кадры в секунду)
1080p UHQ1440p UHQ2160p UHQ
RTX 308013212997
RTX 2080 Ti12912279
RTX 2080S12811165
RTX 2070S12110259
RTX 2060S1189452
Проценты
RTX 3080100%100%100%
RTX 2080 Ti98%94%81%
RTX 2080S97%86%67%
RTX 2070S92%79%61%
RTX 2060S89%73%53%

Игра FarCry New Dawn демонстрирует, насколько незначительным является прирост производительности видеокарты GeForce RTX 3080 при использовании разрешения Full HD. В таком случае разрыв в производительности между старшим и младшим участником тестирования составляет всего лишь 11%. Но при повышении разрешения 1440p и 2160p разрыв увеличивается.

Источник: Videocardz

Последние записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить