Свежие тесты позволяют оценить GeForce RTX 3080 в играх — на 24% быстрее GeForce RTX 2080 Ti и на 37% — GeForce RTX 2080 Super
Срок официального информационного эмбарго на публикацию обзоров и результатов тестирования видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 Founders Edition истекает в ближайший понедельник. Тем не менее, уже появляются публикации, позволяющие ознакомиться с результатами тестов производительности можно на несколько дней раньше официально разрешённого срока.
Ресурс videocardz поделился обобщёнными результатами тестирования видеокарты GeForce RTX 3080 Founders Edition. В основном, речь идёт о синтетических тестах, но также представлена информация и о результатах в двух играх. Все тесты проводились с одной и той же версией драйверов (456.16). Видеокарты не подвергались заводскому разгону и функционировали на референсных частотах. В публикации представлены результаты, полученные на системах с 10-ядерным процессором Intel Core i9-10900K.
|NVIDIA GeForce RTX 3080 Performance (Graphics)
|3DM Fire Strike.
|3DM Fire Strike
|3DM Fire Strike
|3DMark Time Spy
|3DMark Time Spy
|Port Royal
|Perf. (1080p)
|Extreme (1440p)
|Ultra (2160p)
|1440p
|Extreme (2160p)
|1440p (Total)
|RTX 3080
|42761
|21260
|10862
|17819
|8863
|11412
|RTX 2080 Ti
|34030
|16405
|8010
|14030
|6503
|8590
|RTX 2080S
|28597
|13685
|6669
|11498
|5268
|6925
|RTX 2070S
|22591
|11805
|6135
|10350
|4850
|5890
|RTX 2060S
|20530
|10708
|6135
|9420
|4430
|5142
|Проценты
|RTX 3080
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
|100%
|RTX 2080 Ti
|80%
|77%
|74%
|79%
|73%
|75%
|RTX 2080S
|67%
|64%
|61%
|65%
|59%
|61%
|RTX 2070S
|53%
|56%
|56%
|58%
|55%
|52%
|RTX 2060S
|48%
|50%
|55%
|53%
|50%
|45%
В среднем, в синтетических тестах видеокарта GeForce RTX 2080 Ti оказывается на 24% медленнее новинки в лице GeForce RTX 3080. Модель GeForce RTX 2080 SUPER отстаёт на 37%, GeForce RTX 2070 SUPER – на 45%, GeForce RTX 2070 SUPER – на 50%.
|Shadow of the Tomb Raider (кадры в секунду)
|1440p MaxQ
|1440p MaxQ RTX DLSS
|2160p MaxQ
|2160p MaxQ RTX DLSS
|RTX 3080
|149
|158
|84
|103
|RTX 2080 Ti
|115
|129
|63
|84
|RTX 2080S
|100
|112
|51
|72
|RTX 2070S
|87
|97
|44
|61
|RTX 2060S
|74
|84
|39
|54
|Проценты
|RTX 3080
|100%
|100%
|100%
|100%
|RTX 2080 Ti
|77%
|82%
|75%
|82%
|RTX 2080S
|67%
|71%
|61%
|70%
|RTX 2070S
|59%
|61%
|53%
|59%
|RTX 2060S
|50%
|53%
|47%
|53%
Для сравнения видеокарт в играх использовались два проекта. Игра The Shadow Of The Tomb Raider поддерживает технологии NVIDIA RTX и DLSS. Так что она позволяет увидеть, насколько повышается производительность при совместном использовании этих технологий.
|FarCry New Dawn (кадры в секунду)
|1080p UHQ
|1440p UHQ
|2160p UHQ
|RTX 3080
|132
|129
|97
|RTX 2080 Ti
|129
|122
|79
|RTX 2080S
|128
|111
|65
|RTX 2070S
|121
|102
|59
|RTX 2060S
|118
|94
|52
|Проценты
|RTX 3080
|100%
|100%
|100%
|RTX 2080 Ti
|98%
|94%
|81%
|RTX 2080S
|97%
|86%
|67%
|RTX 2070S
|92%
|79%
|61%
|RTX 2060S
|89%
|73%
|53%
Игра FarCry New Dawn демонстрирует, насколько незначительным является прирост производительности видеокарты GeForce RTX 3080 при использовании разрешения Full HD. В таком случае разрыв в производительности между старшим и младшим участником тестирования составляет всего лишь 11%. Но при повышении разрешения 1440p и 2160p разрыв увеличивается.
Источник: Videocardz