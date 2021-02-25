Таксі-сервіс Bolt з’явився одразу в двох містах України ― Білій Церкві та Сумах





Компанія Bolt продовжує розширювати географію платформи для замовлення поїздок в Україні. Починаючи з 25 лютого 2021 року сервіс запускається в Білій Церкві та Сумах. Жителі цих міст зможуть замовляти поїздки через мобільний додаток Bolt. Нових користувачів чекають знижки на поїздки до 50%. Користувачі, які порекомендують сервіс друзям і знайомим, зможуть взяти участь в акції «Приведи друга ― отримай знижку на поїздку».

Ціна поїздки в Білій Церкві стартує від 15 грн, а в Сумах ― від 19 грн. Пасажир може оплатити поїздку готівкою або за допомогою банківської картки. Для користувачів пристроїв Apple також буде доступний сервіс Apple Pay.

Для поліпшення якості сервісу передбачений зворотний зв’язок. Після прибуття до потрібної локації пасажир може оцінити поїздку і залишити чайові водієві. Завдяки оцінкам користувачів формується рейтинг водіїв. Така система рейтингу дозволяє постійно покращувати сервіс і співпрацювати тільки з кваліфікованими водіями.

«Ми вперше запускаємо сервіс одразу в двох містах України ― Білій Церкві та Сумах. Ми займаємо провідну позицію на українському ринку замовлення поїздок і приходимо в нові міста з якісним сервісом для пасажирів і вигідними умовами співпраці для водіїв», ― коментує керівник напряму райд-хейлінгу компанії Bolt в Україні Сергій Павлик.

Зазначимо, що цього місяця сервіс уже було запущено в Чернігові, а кількість завантажень додатка в Україні перевищила 3 ​​млн. На сьогодні послуги компанії Bolt доступні у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Полтаві, Кривому Розі, Вінниці, Івано-Франківську, Одесі та Кривому Розі.

Джерело: Bolt