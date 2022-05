Tesla поставила четыре энергохранилища Megapack на станцию по добыче Bitcoin в Техасе

Четыре гигантских аккумуляторных установки Megapack были доставлены на новый объект Tesla по добыче биткоинов в Техасе. Объект стал результатом сотрудничества Blockstream Джека Дорси и Адама Бэка, а также Tesla Илона Маска. Компании пытаются создать «зеленый криптомайнинг» – процесс по добыче биткоина на возобновляемых источниках энергии, в частности – на энергии Солнца.

Новости о создании это объекта были скудными, и все, что ранее было показано – это изображение четырех плотно упакованных Megapack. И доставка батарей от Tesla — первый реальный признак того, что проект действительно существует.

Megapacks have landed, repeat the Megapacks have landed!

The @Blockstream, @blocks and @Tesla 100% renewable zero-emission #BitcoinMining facility is just getting started. #Bitcoin pic.twitter.com/5hMj6F8yT4

— Blockstream (@Blockstream) May 18, 2022