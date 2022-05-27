Tesla поставила четыре энергохранилища Megapack на станцию по добыче Bitcoin в Техасе

Четыре гигантских аккумуляторных установки Megapack были доставлены на новый объект Tesla по добыче биткоинов в Техасе. Объект стал результатом сотрудничества Blockstream Джека Дорси и Адама Бэка, а также Tesla Илона Маска. Компании пытаются создать «зеленый криптомайнинг» – процесс по добыче биткоина на возобновляемых источниках энергии, в частности – на энергии Солнца.

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Новости о создании это объекта были скудными, и все, что ранее было показано – это изображение четырех плотно упакованных Megapack. И доставка батарей от Tesla — первый реальный признак того, что проект действительно существует.

Tesla поставляет подавляющее большинство технологий, которые будут питать установку для совместной добычи криптовалюты. Сделанная Tesla 3,8-мегаваттная солнечная фотоэлектрическая батарея будет собирать большую часть энергии для объекта, в то время как вся система Megapack мощностью 12 МВт·ч будут хранить электричество для питания криптофермы.

Объект для майнинга с открытым исходным кодом будет иметь производительность 30 петахэшей в секунду, и Blockstream привлекла для проекта около $40 млн. Компания выпустила токен, который позволяет инвестировать в операции по добыче биткоинов.

Что интересно, позиция Tesla в отношении криптовалюты изменилась в прошлом году, когда Маск отказался от своего обещания принимать биткоины для продуктов Tesla из-за экологических проблем.

«Tesla приостановила покупку автомобилей с использованием биткоинов. Мы обеспокоены быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга и транзакций биткоинов, особенно угля, который имеет наихудшие выбросы из всех видов топлива», — заявила компания в мае прошлого года.

Если все пойдет хорошо, этот совместный объект может доказать, что можно добывать биткоины в больших масштабах, не нанося вред экологии.

Источник: Electrec