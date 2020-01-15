Трамп критикует Apple за отказ разблокировать iPhone преступников





Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал компанию Apple в одной из последних публикаций в сервисе микроблогов Twitter. Он заявил, что его администрация активно помогает компании из Купертино в торговых и многих других вопросах. Но взамен Apple отказывается разблокировать смартфоны, используемые убийцами, торговцами наркотиками и другими преступниками. В конце публикации Трамп призывает компанию помочь своей стране прямо сейчас.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020

Буквально на днях генеральный прокурор США Уильям Барр обвинил Apple в том же самом, заявив, что технологический гигант не оказал «существенной помощи» ФБР в разблокировке смартфонов человека, который устроил стрельбу на военно-морской базе в Пенсакола.

Отметим, сама Apple заявляет, что она постоянно помогает ФБР со смартфонами, связанными со стрельбой в Пенсакола. Компания якобы предоставляла данные, скопированные с устройства на серверы iCloud, и информацию об учётной записи. Apple также утверждает, что передала гигабайты данных следователям и отвечала на каждый запрос в течение нескольких часов. Apple также говорит, что ФБР, похоже, было удовлетворено сотрудничеством по этому делу до недавнего времени, и «лишь 6 января ФБР уведомило компанию, что им нужна дополнительная помощь — через месяц после нападения».

Отметим, это не первый скандал, связанный с защитой персональных данных и нежеланием Apple разблокировать смартфоны преступников. В 2016 году после стрельбы в Сан-Бернардино Apple отказалась разблокировать смартфон одного из террористов, что и вызвало дискуссии и даже судебные разбирательства, которые, в конечном итоге, закончились патовой ситуацией.

Тогда Apple заявляла о том, что у неё не было возможности разблокировать iPhone клиентов для следственных органов, даже если они были предполагаемым убийцей (хотя смартфон всё же удалось разблокировать при помощи сторонней компании). Также компания говорила, что не хотела внедрять бэкдор в каждый iPhone, потому что это потенциально может создать опасную лазейку, которой могут воспользоваться и хакеры.

Тем не менее, опрос в то время показал, что большинство американцев считают, что Apple должна выполнять требования ФБР, хотя большинство понимало, что это может сделать их личные данные менее безопасными.

Apple пока не прокомментировала публикацию Дональда Трампа.

Добавим, ранее Глава Microsoft заявил, что он считает бэкдоры в шифровании «ужасной идеей», но уже не выступает категорически против законодательного регулирования этой сферы.

Источник: The Verge