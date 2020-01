Трамп критикует Apple за отказ разблокировать iPhone преступников

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал компанию Apple в одной из последних публикаций в сервисе микроблогов Twitter. Он заявил, что его администрация активно помогает компании из Купертино в торговых и многих других вопросах. Но взамен Apple отказывается разблокировать смартфоны, используемые убийцами, торговцами наркотиками и другими преступниками. В конце публикации Трамп призывает компанию помочь своей стране прямо сейчас.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020